Σε ένα ολοένα και πιο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η συζήτηση για την ασφάλεια της Κύπρου που ανά καιρούς ανοίγει, δεν μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένη σε παρωχημένα σχήματα και εθνικές αυταπάτες. Η Κύπρος, ως ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που εξακολουθεί να είναι ημικατεχόμενο, έχει κάθε λόγο να επαναπροσδιορίσει επιτέλους τη στρατηγική της με όρους ευρωπαϊκούς.

Η ασφάλεια μιας μικρής χώρας όπως την Κύπρο δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά εθνική υπόθεση. Ούτε όμως μπορεί να βασίζεται σε ξεπερασμένες αντιλήψεις ισορροπίας ισχύος. Αντίθετα, οφείλει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο, συλλογικό πλαίσιο, αυτό της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας.

Στο Volt πιστεύουμε ότι αυτή πρέπει να γίνει η στρατηγική μας στόχευση ως κράτος μέλος της Ε.Ε. Δεν μιλάμε απλώς για συντονισμό, επιμέρους συνεργασίες ή έμπρακτη στήριξη από κάποια κράτη, όπως είδαμε μετά την επίθεση στις Βρετανικές Βάσεις. Μιλάμε για την πορεία προς την ολοκλήρωση της Ε.Ε., και τη διασφάλιση μιας κοινής Ευρωπαϊκής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής και Ευρωστρατού με κοινό σχεδιασμό και οικονομικό εξορθολογισμό αμυντικών δαπανών με τις οικονομίες κλίμακας.

Αυτή η πρόταση δεν έρχεται μέσα από πολεμοχαρείς επιδιώξεις. Ως Volt, πιστεύουμε σε μια στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, ικανή να εγγυηθεί την ασφάλεια, και την ευημερία των πολιτών της. Μια Ευρώπη που μπορεί να λειτουργήσει ως γεωπολιτικός παίκτης και όχι ως θεατής των εξελίξεων. Μια Ευρώπη που να μην εκβιάζεται με απειλές επειδή 23 από τα 27 κράτη μέλη είναι μέλη του ΝΑΤΟ και χωρίς άλλη αμυντική θωράκιση σε επίπεδο Ε.Ε. Μια Ευρώπη που να μπορεί να χαράζει την πορεία της στο διεθνές πλαίσιο, με βάση τις αρχές της, της ειρήνης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, και όχι να άγεται και να φέρεται λόγω εξωτερικών εξαρτήσεων.

Στο Volt αποτελούμε ένα πανευρωπαϊκό πολιτικό δίκτυο που λειτουργεί με ένα κοινό όραμα και πρόγραμμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που μπορεί να προστατεύει τους πολίτες της, να εκφράζει ενιαία φωνή στον κόσμο και να διαμορφώνει τις εξελίξεις, αντί να τις ακολουθεί.

Δεν παραγνωρίζουμε ότι σήμερα η Ε.Ε. βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή. Το διεθνές σκηνικό αλλάζει συνεχώς ενώ η ίδια καλείται να πληρώσει τις συνέπειες ανομιμοποίητων πολέμων που ξεκίνησαν είτε από τη Ρωσία είτε από τις Η.Π.Α. και το Ισραήλ. Σε αυτό το σκηνικό, η Ε.Ε. δυσκολεύεται να βρει τα πόδια της και μια κοινή φωνή. Ένας παγκόσμιος οικονομικός γίγαντας που δεν μπορεί να αποκτήσει γεωπολιτικό κύρος.

Τώρα είναι η ώρα να χαράξουμε ένα διαφορετικό δρόμο προς την Ευρώπη που θέλουμε, μια Ευρώπη ικανή να προστατεύει τα σύνορά της και τις αρχές της.

Δυστυχώς στην Κύπρο, αυτή η συζήτηση δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά. Όλες αυτές τις μέρες, ακούμε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να αναφέρει τη μια ευφάνταστη ιδέα μετά την άλλη. Σε όσα ακούμε, απουσιάζει η στόχευση σε αυτό που είναι και το πιο εφικτό, αλλά και το πιο επωφελές από όλα για τη χώρα: την κοινή Ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.

Ανάλογη είναι και η προσέγγισή του απέναντι στο Κυπριακό, που υποβαθμίζεται καθημερινά. Η παραίτηση του Ειδικού Απεσταλμένου της Ε.Ε., Γιοχάνες Χαν, είναι από μόνη της μια ένδειξη της απουσίας ενδιαφέροντος στο θέμα. Και όμως τώρα θα έπρεπε να προτάξουμε την ανάγκη λύσης του Κυπριακού και να ψάξουμε για κάθε χαραμάδα φωτός προς αυτή την κατεύθυνση και μια συνθήκη ευρύτερης διευθέτησης άλυτων ζητημάτων. Αυτή η κινητοποίηση απουσιάζει από την κυβέρνηση, ενώ η αλήθεια είναι ότι ενόσω το Κυπριακό παραμένει άλυτο, δεν μπορούμε να είμαστε ένα κανονικό κράτος που να παρέχει ασφάλεια και προοπτική στους πολίτες του.

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική από την Κ.Δ., ως ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. που (θα έπρεπε να) αφουγκράζεται τις εξελίξεις, πρέπει να προτάσσει τη σύνδεση της λύσης του Κυπριακού με την αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης. Σε αυτό το επίπεδο θα έπρεπε να δείχνουμε εγρήγορση και όχι να ψάχνουμε το επόμενο επικοινωνιακό πυροτέχνημα.

Στο Volt πιστεύουμε ότι η Κύπρος έχει κάθε συμφέρον να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας που περιγράφω. Να συμβάλει ενεργά στη συζήτηση για διαμόρφωση της ευρωπαϊκής άμυνας για να αξιοποιήσει τα εργαλεία που αυτή προσφέρει, συνδέοντας την και με τη λύση του Κυπριακού. Στην Ευρώπη πρέπει να κοιτάξει η Κύπρος, και όχι χίμαιρες.