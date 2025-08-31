Οι ομάδες που βελτιώνονται μέσα σε ένα τουρνουά είναι αυτές που προχωρούν μπροστά. Και η αλήθεια είναι πως αν η Εθνική Ανδρών της Ελλάδας μπορεί να κρατήσει κάτι από το ιστορικό ματς με την Κύπρο, αυτό είναι η παρουσία του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ.

