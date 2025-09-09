Ένα βίντεο-αφιέρωμα αφιερωμένο στον ίδιο και τα αδέλφια του, Θανάση και Κώστα, δημοσίευσε στα social media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με αφορμή τη συμμετοχή τους στην Εθνική Ελλάδος στο φετινό Eurobasket.

Η παραγωγή στηρίζεται στην ιδέα ότι οι τρεις τους αποτελούν μια «καρδιά», στην οποία ο καθένας έχει διακριτό αλλά ουσιαστικό ρόλο για να παραμένει ζωντανή.

«Μια καρδιά είναι περισσότερο από μύες, είναι δύναμη και ρυθμός αλλά δεν μπορεί να είναι μόνη της, χρειάζεται κύτταρα και οξυγόνο για να ζει», ακούγεται να λέει στην αρχή του βίντεο ο Greek Freak.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσιάζεται ως η «σταθερή δύναμη της καρδιάς», ο Θανάσης ως «τα αγγεία που μεταφέρουν ενέργεια κάθε στιγμή» και ο Κώστας ως «το νέο οξυγόνο που δίνει νέα ανάσα στο μέλλον».

«Μαζί είναι ένα σύστημα, κάθε ένας είναι διαφορετικός αλλά σημαντικός, φτιαγμένη από το ίδιο υλικό αλλά από διαφορετικά νήματα. Όταν κινούνται ως ένα η καρδιά γίνεται ασταμάτητη», καταλήγει το βίντεο-μήνυμα του Έλληνα σούπερ σταρ για τα αδέλφια του και τη συμβολή τους στην Εθνική ομάδα.

protothema.gr