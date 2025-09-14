Ημιτελικός που εξελίχθηκε σε εφιάλτη: η Ελλάδα λύγισε από την Τουρκία με 68-94 και σήμερα (17:00) παίζει για το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ απέναντι στη Φινλανδία.

Το αγωνιστικό κάδρο δεν χωρά ωραιοποιήσεις. Η επίθεση κόλλησε, οι κατοχές σπαταλήθηκαν, η άμυνα δεν βρήκε ρυθμό στο transition και στα close-out, ενώ η ενέργεια των Τούρκων άγγιξε τα όρια. Αποτέλεσμα; Σκορ που γράφτηκε νωρίς και δεν ανατράπηκε.

Παρά την απογοήτευση, το διακύβευμα σήμερα είναι μεγάλο: πρόκειται για τον 7ο «μικρό» τελικό της Ελλάδας σε Ευρωμπάσκετ και ευκαιρία για το 6ο συνολικά μετάλλιο.

Η ιστορία θυμίζει: δύο χρυσά (1987, 2005), ένα ασημένιο (1989) και δύο χάλκινα (1949, 2009). Το τρίτο χάλκινο θα έρθει μόνο με πειθαρχία, έλεγχο ριμπάουντ και καλύτερη απόδοση στη δημιουργία απέναντι σε δυναμική και σκληρή Φινλανδία.

