Μπορεί οι χρόνοι στον μαραθώνιο ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο να μην εντυπωσίασαν, ωστόσο ο τερματισμός πρόσφερε δυνατές συγκινήσεις.

Ο 33χρονος Αλφόνσε Φέλιξ Σίμπου από την Τανζανία κατόρθωσε να “αρπάξει” το χρυσό μετάλλιο από τον Αμανάλ Πέτρος της Γερμανίας, κόβοντας πρώτος το νήμα. Οι δύο αθλητές, μαζί με τον Ιταλό Ιλίας Αουάνι, μπήκαν ταυτόχρονα στο στάδιο, με τον Πέτρος να παίρνει αρχικά προβάδισμα και να ανοίγει τη διαφορά από τον Σίμπου, την ώρα που ο Αουάνι είχε μείνει πιο πίσω, εξασφαλίζοντας τελικά την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Στο τελευταίο 200άρι ο Πέτρος άρχισε να χάνει δυνάμεις και ο Σίμπου τον πλησίαζε και μόλις λίγα μέτρα από τον τερματισμό οι δυο τους βρέθηκαν δίπλα δίπλα. Αμφότεροι έπεσαν μαζί στη γραμμή του τερματισμού σε 2:09.48 και το αποτέλεσμα κρίθηκε από το φώτο φίνις, απ’ όπου προέκυψε πως ο Σίμπου είναι νικητής για 0.03.

While you've been watching the NFL, this happened tonight/Monday morning in Tokyo at the men's marathon at the World Athletics Championships. Alphonce FSimbu of Tanzania nipped Amanal Petros of Germany at the tape of the men's marathon.



