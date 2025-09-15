Στο τέλος της καριέρας του, ίσως στο πρόσωπό του ανταποκρίνεται ο απόλυτος GOAT. Προς το παρόν παίρνει διαδοχικά χρυσά μετάλλια και κάνει το ένα παγκόσμιο ρεκόρ μετά το άλλο.

Το έκανε στην Στοκχόλμη τον Ιούνιο, με άλμα στα 6,28 μέτρα, το «έσπασε» στη Βουδαπέστη τον Αύγουστο ανεβαίνοντας ένα εκατοστό και τώρα μέσα Σεπτέμβρη έσπασε το φράγμα των 6 μέτρων και 30 εκατοστών. Όσο εντυπωσιακά κι αν είναι τα επιτεύγματά του, είναι και λίγο… αναμενόμενα πλέον.

Διότι ο Ντουπλάντις από τον Φλεβάρη του 2020, που έγινε για πρώτη φορά παγκόσμιος ρέκοντμαν, έχει ξεπεράσει την δική του καλύτερη επίδοση, άλλες 13 φορές! Στο Τόκιο, το απόγευμα της 15ης Σεπτεμβρίου ήταν η πιο πρόσφατη και πλέον ο πίνακας δείχνει 6,20 μέτρα!

Ο Σουηδός εισπράττει με τον τρόπο του απόλυτο σεβασμό, κατ’ αρχάς των αντιπάλων του, με πρώτο απ’ όλους τον Εμανουήλ Καραλή, ο οποίος τον ανταγωνίζεται, εισπράττει το χειροκρότημα, δόξα, ευτυχία, αλλά και έξτρα χρήματα. Κάθε φορά που γίνεται παγκόσμιο ρεκόρ υπάρχει και αντίστοιχο πριμ. Μάλιστα την περισσότερες φορές, αναλόγως της διοργάνωση, τα χρήματα για την κατάρριψη της κορυφαίας επίδοσης είναι υπερδιπλάσια από αυτά του χρυσού μεταλλίου. Σίγουρα είναι παραπάνω σε όλες τις περιπτώσεις…

Στο Diamond League της Στοκχόλμης για παράδειγμα, ο Ντουπλάντις πήρε 20.000 δολάρια για την πρώτη θέση και 50.000 δολάρια για το παγκόσμιο ρεκόρ. Τώρα στο Τόκιο θα πάρει 70.000 δολάρια για το χρυσό και άλλες 100.000 δολάρια για το ρεκόρ.

Τι χρήματα παίρνει για κάθε παγκόσμιο ρεκόρ;

Το prize money για τη νίκη και το bonus για το παγκόσμιο ρεκόρ ποικίλουν ανά αγώνα και εξαρτώνται απόλυτα από το φορέα που το διοργανώνει αλλά και τις χορηγικές συμφωνίες που αυτός έχει.

Ο 26χρονος Σουηδός έχει καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ πέντε φορές σε μίτινγκ που ανήκουν στην διεθνή σειρά αγώνων κλειστού στίβου (World Indoor Tour), τέσσερις φορές σε μίτινγκ της σειράς αγώνων Diamond League, και από μία φορά σε τρία μεγάλα πρωταθλήματα, σε Παγκόσμιο κλειστού, Παγκόσμιο ανοιχτού και Ολυμπιακούς Αγώνες. Ας δούμε την κάθε κατηγορία ξεχωριστά:

World Indoor Tour – Gold level

Στην «χρυσή» κατηγορία υπάρχει υποχρέωση για ελάχιστον prize money $3000 στον νικητή κάθε αγωνίσματος, ενώ δεν προβλέπεται κάποιο ελάχιστο bonus για παγκόσμιο ρεκόρ, είναι στην ευχέρεια του κάθε μίτινγκ.

World Indoor Tour – Silver level

Στην «αργυρή» κατηγορία υπάρχει υποχρέωση για ελάχιστο συνολικό prize money $4000 ανά αγώνισμα, το οποίο αναλογεί σε λιγότερα από $1000 για τον νικητή, ενώ και πάλι το bonus του παγκόσμιου ρεκόρ είναι στην ευχέρεια του κάθε μίτινγκ. Υπάρχουν όμως εξειδικευμένα μίτινγκ όπως το All-Star Perche που δίνει $16.000 για τη νίκη και bonus $11.500 για το παγκ;οσμιο ρεκόρ.

Diamond League

Ο αυτόνομος φορέας της σειράς του διαμαντιού δίνει prize money $10.000 για τη νίκη σε κάθε αγώνα της σειράς, $30.000 για τη νίκη στον τελικό και bonus 50.000$ για την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Η World Athletics που είναι ο διοργανωτής-φορέας έχει καθιερώσει prize money $40.000 για τον παγκόσμιο τίτλο και bonus $50.000 για κατάρριψη παγκόσμιου ρεκόρ.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου

Η World Athletics είναι και πάλι ο διοργανωτής-φορέας και έχει καθιερώσει prize money $70.000 για τον παγκόσμιο τίτλο και bonus $100.000 για κατάρριψη παγκόσμιου ρεκόρ.

Ολυμπιακοί Αγώνες

Ο διοργανωτής φορέας είναι η ΔΟΕ, η οποία ως γνωστόν δεν δίνει χρηματικά έπαθλα στους Ολυμπιακούς. Παρόλα αυτά η World Athletics έγινε το 2024 η πρώτη ομοσπονδία που ανανκοίνωσε prize money $50.000 για τους «χρυσούς» Ολυμπιονίκες, μία απόφαση που την έφερε μάλιστα σε κόντρα με τη ΔΟΕ. Δεν υπάρχει αναφορά για bonus κατάρριψης παγκόσμιου ρεκόρ.

Συνολικά ο Ντουπλάντις για τα δώδεκα παγκόσμια ρεκόρ που έχει σημειώσει έχει πάρει κατ’ ελάχιστο $650.000 σύμφωνα με τα ανακοινωμένα ποσά, δηλαδή €560.000. Το εύρος των χρημάτων/ρεκόρ είναι από $3000 μέχρι $170.000.

Πόσα είναι τα συνολικά χρήματα που κερδίζει;

Πέρα από τα prize money, οι αθλητές του επιπέδου του Ντουπλάντις απαιτούν appearance fee για κάθε τους εμφάνιση σε μίτινγκ, προφανώς δεν ισχύει το ίδιο για τις μεγάλες διοργανώσεις στις οποίες εκπροσωπεί τη χώρα του. Τα appearance fee δεν είναι γνωστά αλλά σίγουρα είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ ανά εμφάνιση. Ο ίδιος συγκεντρώνει βέβαια χρήματα και από τα χορηγικά του συμβόλαια, με μεγαλύτερα αυτά με την Puma και με την Redbull, στα οποία είναι αρκετά πιθανό να παίρνει πολλές ακόμα χιλιάδες για κάθε νίκη του σε μεγάλο πρωτάθλημα και για κάθε κατάρριψη παγκοσμίου ρεκόρ.

Πέρα από τις τρομερές του αγωνιστικές εμφανίσεις, ο Ντουπλάντις έχει βγάλει αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ, διατηρεί το δικό του κορυφαίο μίτινγκ κλειστού (Mondo Classic) και πρόσφατα έβγαλε και δικό του τραγούδι, ενισχύοντας πολύπλευρα το brand του ονόματός του. Αν και πολλά στοιχεία δεν είναι γνωστά για τις απολαβές του, υπολογίζεται ότι το ετήσιο net worth του τα προηγούμενα χρόνια ανερχόταν στα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Δείτε τη λίστα με τα παγκόσμια ρεκόρ του Σουηδού σταρ:

athletiko.gr