Στο λαμπερό Théâtre du Châtelet του Παρισιού εξελίχθηκε άλλη μια βραδιά-εορτή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όπου η Μπαρτσελόνα βρέθηκε στο επίκεντρο των διακρίσεων με τον Λαμίν Γιαμάλ να κατακτά για δεύτερη σερί σεζόν το βραβείο «Ραϊμόν Κοπά» ως κορυφαίος νέος παίκτης, ενώ η Βίκι Λόπες αναδείχθηκε κορυφαία παίκτρια. Παράλληλα, στα βραβεία προπονητικής, ο Λουίς Ενρίκε επιβεβαίωσε την εξαιρετική του χρονιά ως κορυφαίος προπονητής, ενώ η Σαρίνα Βίγκμαν αναδείχθηκε κορυφαία προπονήτρια γυναικών.

Ο 18χρονος Λαμίν Γιαμάλ σήκωσε και φέτος το τρόπαιο του καλύτερου νέου, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία και το αστραφτερό του ταλέντο με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Η παρουσία των μπλαουγκράνα στην τελετή ήταν εμφανής από νωρίς, με τις διακρίσεις να αντικατοπτρίζουν την επιτυχία και την επιρροή της ομάδας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο φέτος.

Στο γυναικείο σκέλος, η Βίκι Λόπες, επιθετική μέσος της Μπαρτσελόνα, ξεχώρισε και αναδείχθηκε κορυφαία παίκτρια, ενώ η επιλογή της επισφραγίζει την κυριαρχία του κλαμπ τόσο στις γυναικείες όσο και στις ανδρικές διοργανώσεις.

Στον προπονητικό τομέα, ο Λουίς Ενρίκε αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της χρονιάς, επιβραβεύοντας τη σεζόν του με την Παρί Σεν Ζερμέν και την εικόνα υπεροχής που παρουσίασε η ομάδα. Η διάκριση έρχεται όπως αναμενόταν, μετά από μια σεζόν κατά την οποία ο Ισπανός τεχνικός κατέκτησε σημαντικούς στόχους.

Στις γυναίκες, η Σαρίνα Βίγκμαν, προπονήτρια της εθνικής Αγγλίας, κατέκτησε το βραβείο της κορυφαίας προπονήτριας για το 2025, η δεύτερη φορά που τιμάται με αυτό το βραβείο μετά το 2022 επιβραβεύοντας το έργο και την επιδραστικότητα της στην ανάπτυξη και τις επιτυχίες της αγγλικής γυναικείας ομάδας.

Η βραδιά στο Παρίσι επιβεβαίωσε πέραν πάσης αμφιβολίας το κύμα επιτυχιών της Μπαρτσελόνα αλλά και την καθολική αναγνώριση προσώπων που ξεχώρισαν μέσα σε μια γεμάτη και απαιτητική σεζόν, παίκτες νέας γενιάς, σταρ γυναικείου ποδοσφαίρου και προπονητές που έκαναν τη διαφορά.