Ο Βόιτσεχ Σέζνι άνοιξε την καρδιά του και αποκάλυψε τη σκοτεινή πλευρά της καριέρας του, εξηγώντας πως ο πόνος – σωματικός και ψυχικός – ήταν ο πραγματικός λόγος που τον οδήγησε στη συνταξιοδότηση, πριν η Μπαρτσελόνα τον πείσει να επιστρέψει στα γήπεδα.

Σε συνέντευξή του στη GQ, ο 35χρονος πλέον τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα αποκάλυψε ότι εδώ και 17 χρόνια ζει έναν εφιάλτη κάθε φορά που φοράει γάντια. Η αφετηρία ήταν το 2008, όταν ως παίκτης της Άρσεναλ τραυματίστηκε σοβαρά στο γυμναστήριο, σπάζοντας και τους δύο πήχεις. Τα μεταλλικά πλακίδια που ακόμη κρατούν ενωμένα τα οστά του, τον ταλαιπωρούν καθημερινά.

«Χάνω τελείως την αίσθηση στα χέρια – Δεν το εύχομαι σε κανέναν»

Ο Σέζνι περιγράφει πως κατά τη διάρκεια ορισμένων προπονήσεων ο πόνος γίνεται αφόρητος:

«Κάποια στιγμή δεν νιώθω καθόλου τα χέρια μου. Δεν μπορώ ούτε μπουκάλι νερό να κρατήσω. Έτσι, οι προπονητές και εγώ αστειευόμαστε ότι η προπόνηση τελείωσε επειδή είμαι ξανά παράλυτος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κουράστηκα. Δεν το εύχομαι σε κανέναν», τονίζει.

Ο Πολωνός εξηγεί ότι στις περιόδους μεγάλης έντασης – όπως η προετοιμασία – ο πόνος γίνεται χειρότερος, επεκτεινόμενος από τον καρπό μέχρι τον αγκώνα.

Η πρόωρη αποχώρηση και οι… χρυσές προτάσεις που απέρριψε

Παρά το γεγονός ότι είχε προτάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ αλλά και ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, το συνεχές μαρτύριο τον έκανε να απομακρυνθεί από το ποδόσφαιρο:

«Δεν ήταν ότι δεν αγαπούσα το παιχνίδι. Απλώς δεν με ενθουσίαζαν οι επιλογές. Δεν ήθελα να παίζω μόνο για τα χρήματα», είπε.

Μάλιστα, τρεις μέρες πριν ανακοινώσει την αποχώρησή του, είχε ενημερώσει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ότι δεν ήθελε να ξαναπαίξει «σε καμία ομάδα».

Η απρόσμενη επιστροφή στην Μπαρτσελόνα – «Έπαιξα την πρώτη χρονιά δωρεάν»

Η πρόταση της Μπαρτσελόνα όμως άλλαξε τα δεδομένα. Ο Σέζνι παραδέχθηκε ότι η καρδιά του… λύγισε:

«Όταν με κάλεσε η Μπαρτσελόνα, μάλλον ήξερε πως μπορούσε να με πείσει. Την πρώτη μου σεζόν έπαιξα δωρεάν. Ό,τι πήρα από την Μπαρτσελόνα το επέστρεψα στη Γιουβέντους για να λύσω το συμβόλαιό μου».

Παρά τον πόνο – που πλέον επηρεάζει και τη μέση του και του απαγορεύει ακόμη και να παίξει γκολφ – ο Πολωνός έχει ήδη εννέα συμμετοχές τη φετινή σεζόν.

«Μου αρέσει να τρώω… και κατέχω το ρεκόρ λίπους στην Μπαρτσελόνα»

Με χιούμορ, παραδέχεται ότι δεν είχε πάντα την καλύτερη φυσική κατάσταση:

«Λατρεύω το φαγητό, και παρότι είμαι εντός ορίων βάρους… κατέχω το ρεκόρ λίπους στο σώμα στην Μπαρτσελόνα!», είπε γελώντας, αποκαλύπτοντας μάλιστα το πείραγμα του Λεβαντόφσκι:

«Πώς έκανε καριέρα αυτός ο τύπος μ’ αυτό το σώμα;», είχε αστειευτεί ο συμπατριώτης του.

Παρά τις ιδιαιτερότητες της πορείας του, ο Σέζνι θεωρεί ότι η συνέπεια ήταν το μεγάλο του όπλο:

«Ποτέ δεν ήμουν ο πιο σκληρά εργαζόμενος, αλλά κράτησα σταθερά ένα υψηλό επίπεδο για 18 χρόνια».

