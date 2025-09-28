Παγκόσμιος Στέφανος Ντούσκος! Ο 28χρονος κωπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης στο μονό σκιφ με μια εκπληκτική κούρσα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εξαιρετικός από τα πρώτα μέτρα της κούρσας έχοντας σταθερά στο πρώτο μισό τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Γερμανό Όλιβερ Τσάιντλερ. Σταδιακά, ωστόσο, άρχισε να ανεβαίνει και δείχνοντας φοβερά αποθέματα ενέργειας και ψυχής κατάφερε να περάσει μπροστά και να τερματίσει πρώτος σε χρόνο 6:36,75!

