Κάθε πρεμιέρα έχει τις δυσκολίες της. Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά για την Ομόνοια. Απόψε οι πράσινοι ρίχνονται στη «μάχη» της league phase του Κόνφερενς Λιγκ, έχοντας ως στόχο να τερματίσουν όσο πιο ψηλά με το τέλος των έξι αγωνιστικών και να συνεχίσουν στη διοργάνωση και εντός του 2026.

Περισσότερα στο Goal