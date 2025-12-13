Από άσχημα γεγονότα επισκιάστηκε η μεγάλη περιοδεία του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία, η οποία ξεκίνησε σήμερα (13/12) από το γήπεδο της Σολτ Λέικ στην Καλκούτα.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ, πλήθος οπαδών έσκισε τα καθίσματα και τα πέταξε στο γήπεδο, μετά την σύντομη επίσκεψη του «pulga» στο γήπεδο.

Shocking beyond belief to see what’s happened at the Messi event in Kolkata’s Salt Lake Stadium. This is what happens when organisers try to swarm the star attraction with VIPs and friends. People who paid didn’t even catch a glimpse of Messi and just thank god the mess didn’t… pic.twitter.com/gAfcfx1WC6 December 13, 2025

Ο Μέσι βρίσκεται στην Ινδία στο περιθώριο περιοδείας κατά την οποία έχει προγραμματιστεί να δει συναυλίες, σεμινάρια ποδοσφαίρου νέων, ένα τουρνουά πάντελ και να λάβει μέρος σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες σε εκδηλώσεις στην Καλκούτα, στην Χαϊντεραμπάντ, στην Βομβάη και στο Νέο Δελχί.

Now all my hopes are on Wankhede. This stadium, this crowd and this management.



I can bet they will handle Leo Messi better than anyone else. pic.twitter.com/T34ubWEQix — RamkY (@ramesh__yadav01) December 13, 2025

