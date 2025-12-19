Το άπιαστο κατά πολλούς όνειρο του καλοκαιριού για άλμα της Κύπρου στην 15η θέση της βαθμολογίας της ΟΥΕΦΑ… ζωντάνεψε για τα καλά! Η σπουδαία πρόκριση της ΑΕΚ Λάρνακας στους «16» του Κόνφερενς Λιγκ, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Σκεντίγια έστειλε τη χώρα μας στην προνομιούχα 15η θέση. Από τη 19η θέση που άρχισε τη σεζόν η Κύπρος «πέταξε» στην 15η θέση και είναι γερά στο κόλπο για τη θέση που χαρίζει επιπλέον ευρωπαϊκό εισιτήριο (πέντε εκπρόσωπους) και δεύτερη ομάδα στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ τη σεζόν 2027-28.

