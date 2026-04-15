Ένα άθλημα που στην κυριολεξία βγάζει μάτια, άρχισε να προβληματίζει τους επιστήμονες διεθνώς με τους οφθαλμίατρους να τονίζουν την ανάγκη για εισαγωγή στους κανόνες του παιχνιδιού προστατευτικών εξοπλισμών. Πρόκειται για το pickleball, που χαρακτηρίζεται ως ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα αθλήματα αναψυχής παγκοσμίως.

Είναι άθλημα ρακέτας και συνδυάζει κανόνες από τένις, μπάντμιντον και πινγκ-πονγκ. Παίζεται σε μικρό γήπεδο με ελαφριά πλαστική μπάλα και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, για αυτό και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί αφορούν ανθρώπους άνω των 50 ετών.

Επί της ουσίας, σε διάστημα ενός μόνο έτους, στις ΗΠΑ, καταγράφηκαν 1.262 περιστατικά τραυματισμών στα μάτια εξαιτίας του pickleball, που, όπως διαπιστώνεται, χρόνο με τον χρόνο γίνεται όλο και πιο δημοφιλές ανά το παγκόσμιο. Έχει ήδη επεκταθεί στην Ευρώπη και έχει φθάσει μέχρι και την Κύπρο, καθώς παίζεται πλέον σε κάποια ιδιωτικά κυρίως, κέντρα και πολυχώρους ρακέτας σε όλες σχεδόν τις επαρχίες.

Οι τραυματισμοί, σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα προκαλούνται είτε από κτυπήματα από την πλαστική μπάλα σε κοντινή απόσταση, είτε με επαφή με τη ρακέτα συμπαίκτη ή αντιπάλου ή λόγω συγκρούσεις μεταξύ παικτών κοντά στο φιλέ.

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί κακώσεις όπως υποαιμάτωμα πρόσθιου θαλάμου, τραύματα στον βολβό του οφθαλμού, κατάγματα της οφθαλμικής κόγχης και αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, τραυματισμοί που μπορεί να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην όραση.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η γρήγορη ανταλλαγή χτυπημάτων σε μικρό γήπεδο και η μικρή απόσταση μεταξύ παικτών αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού, ιδιαίτερα όταν δεν χρησιμοποιείται προστατευτικός εξοπλισμός.

Η αύξηση των περιστατικών έχει οδηγήσει οφθαλμιάτρους και ερευνητές να εισηγούνται τη χρήση προστατευτικών γυαλιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ιδιαίτερα για παίκτες μεγαλύτερης ηλικίας ή για όσους συμμετέχουν συστηματικά σε αγώνες. Όπως επισημαίνεται, σε αντίθεση με άλλα αθλήματα ρακέτας, όπως το squash, στο pickleball δεν υπάρχουν ακόμη ευρέως καθιερωμένες οδηγίες για την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού εξοπλισμού.