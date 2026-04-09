Η Nike βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για να γίνει ο νέος επίσημος προμηθευτής για τις μπάλες αγώνων για όλες τις ανδρικές διοργανώσεις συλλόγων της UEFA, σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινοπραξίας της UEFA και των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Η εξασφάλιση της σύμβασης, η οποία ανήκει τα τελευταία χρόνια στην ανταγωνίστρια Adidas, θα ήταν μια νίκη για τη Nike, γράφει το Reuters, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από διάφορα προβλήματα. Η Nike έχει παρουσιάσει προβλήματα τα τελευταία χρόνια, καθώς η προσφορά καινοτόμων νέων προϊόντων έχει καθυστερήσει και μικρότεροι ανταγωνιστές όπως οι On και Deckers, κέρδισαν έδαφος στον ανταγωνισμό.

Η σύμβαση που διεκδικεί η Nike από την ΟΥΕΦΑ θα ισχύσει από το 2027 έως το 2031. Η εταιρεία απέσπασε ήδη από την Adidas το συμβόλαιο επίσημου προμηθευτή της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (DFB).

Η Adidas σε ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό της με την UEFA, λέγοντας ότι είναι «περήφανη που δημιούργησε την πιο εμβληματική σειρά μπαλών όλων των εποχών».