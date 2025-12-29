Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, διεξήχθησαν τα Globe Soccer Awards, μία τελετή, η οποία έχει θεσπιστεί από το 2010. Σε αυτή τη βραδιά βραβεύονται οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, προπονητές και ομάδες από την παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ρέκορντμαν των βραβείων του καλύτερου παίκτη, έτσι έφτιαξε ο ίδιος ένα βραβείο, το οποίο ονόμασε «Sportsman of the Year» και απευθύνεται στον καλύτερο αθλητή εκτός του ποδοσφαίρου.

Αυτό, το κέρδισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος παρευρέθη στην τελετή για να το παραλάβει από τον δημιουργό του, Κριστιάνο Ρονάλντο.

