Ιστορία έγραψε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano/Cortina 2026 η κυπριακής καταγωγής, από την Πάφο, Αμερικανίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Αιμιλία Ζίγκα (Emilea Zingas). Η 23χρονη -μαζί με τον παρτενέρ της Βαντίμ Κόλεσνικ (Vadym Kolesnik)- έγιναν οι μόνοι πρωτοεμφανιζόμενοι σε Ολυμπιακούς που κατάφεραν να βρεθούν μέσα στην πρώτη πεντάδα, ενώ ήταν και οι νεότεροι αθλητές ανάμεσα στους δέκα πρώτους. Αξίζει να σημειωθεί πως ποτέ δεν είχαν αγωνιστεί σε «μεγάλη» διοργάνωση ούτε σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ. Την Τετάρτη (11 Φεβρουαρίου) όμως έκαναν το σχεδόν αδύνατο… πραγματικότητα.

Και να που όχι μόνο συμμετείχαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano/Cortina 2026, αλλά και κατέκτησαν την πέμπτη θέση με… ρεκόρ.

Η Αιμιλία Ζίγκα, γεννήθηκε (22/4/2002) στο Μίσιγκαν από τον Κρις και την Μάρσα και έχει ακόμα 3 αδέλφια με την Ελάνα να αγωνίζεται στην ομάδα χόκεϊ επί πάγου στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Οι γονείς του μπαμπά της, Νικ και Ξένια Ζίγκα, γεννήθηκαν στην Κύπρο, συγκεκριμένα στην Πάφο, όπως αποκαλύπτει η «περήφανη για την καταγωγή της» Αιμιλία. «Ο παππούς και η γιαγιά μου είναι από την Πάφο. Παντρεύτηκαν γύρω στο 1950 και μετανάστευσαν στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν ο μπαμπάς μου ήταν ακόμα παιδί. Ανοιξαν ένα ιταλικό εστιατόριο στο Ντιτρόιτ και το διαχειρίζονταν για 25 χρόνια. Εγώ γεννήθηκα στις ΗΠΑ και έχω διπλή υπηκοότητα. Είμαι πολύ υπερήφανη που κατάγομαι από την Κύπρο, χαίρομαι που κάνω υπερήφανη με τις αθλητικές επιτυχίες μου και την οικογένειά μου», είχε αναφέρει η Αιμιλία στη μεικτή ζώνη της Ice Skating Arena του Μιλάνου, λίγο μετά την προσπάθειά της στον προκριματικό των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και μετέφερε το Euronews, με την 23χρονη αθλήτρια να αποκαλύπτει πως ταξίδεψαν από ΗΠΑ και Κύπρο στο Μιλάνο πολλά μέλη της οικογένειά της για να την στηρίξουν. «Φυσικά ήρθε από τις ΗΠΑ και βρέθηκε στο παγοδρόμιο ο μπαμπάς μου αλλά και πολλά ξαδέλφια μου. Εχω 13 πρώτα ξαδέλφια από την πλευρά του μπαμπά μου και νομίζω ότι έξι με επτά βρίσκονται εδώ απόψε και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό», ανέφερε η Αιμιλία Ζίγκα.

Τον Φεβρουάριο του 2021 η Αιμιλία έγινε η πρώτη αθλήτρια της Κυπριακής Ομοσπονδίας Παγοδρομιών που εξασφάλισε πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ, ενώ είχε διεκδικήσει να προκριθεί με τα χρώματα της Κύπρου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, χωρίς όμως τότε (στα 18 της χρόνια) να τα καταφέρει.

«Η αθλήτρια Αιμιλία Ζίγκα έχει πετύχει να πάρει την τιμητική πρόκριση και έχει συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ στην κατηγορία Γυναικών (Women) στο ατομικό (singles), το οποίο έχει διεξαχθεί στη Στοκχόλμη της Σουηδίας από τις 22-28 Μαρτίου 2021. Αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Παγοδρομιών και εκφράζουμε τα θερμά συγχαρητήρια στην αθλήτρια για αυτή την επιτυχία. Επίσης, ο αγώνας αυτός αποτελούσε προκριματικό αγώνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022, αλλά δυστυχώς η αθλήτρια δεν πήρε την πολυπόθητη πρόκριση», η σχετική ανακοίνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Παγοδρομιών.

Μία από τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Κυπριακή Ομοσπονδία Παγοδρομιών με αφορμή την πρόκριση της Αιμιλίας Ζίγκα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ κι έγινε η πρώτη αθλήτρια της Κυπριακής Ομοσπονδίας Παγοδρομιών που συμμετέχει σε μία τόσο μεγάλη διοργάνωση. Φωτογραφία: csf.org.cy

Emilea Zingas and Vadym Kolesnik of the United States compete during the ice dancing free skate in figure skating at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Wednesday, Feb. 11, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough)Ο αγώνας στο Milano/Cortina 2026

Πριν από οκτώ μήνες, το μεγάλο όνειρο της Αιμιλίας και του παρτενέρ της Βαντίμ Κόλεσνικ ήταν να πάνε στους πρώτους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. «Θα έλεγα: ‘Λες ψέματα’. Θα έλεγα: ‘Αυτό δεν είναι αλήθεια! Δεν ξέρω ποιος σου το είπε αυτό’», είχε δήλωσε γελώντας η Ζίγκα στην επίσημη ιστοσελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων (Olympics.com) για να συμπληρώσει… «δεν πίστευα ότι ήταν αδύνατο, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο».

Η 23χρονη Αιμιλία και ο 24χρονος Κόλεσνικ, ξεκίνησαν το πατινάζ μαζί το 2022 και μέχρι το φθινόπωρο του 2024, η μεγαλύτερη διάκρισή τους ήταν η τέταρτη θέση στο Πρωτάθλημα Four Continents του 2024. Ομως, από τότε όλα άλλαξαν.

Ανέβηκαν στο βάθρο και στους δύο αγώνες της σειράς Grand Prix στους οποίους συμμετείχαν, προκρίθηκαν στον Τελικό Grand Prix 2025, κατέκτησαν τον τίτλο Four Continents ISU 2026 τον περασμένο Ιανουάριο (2026) και τελικά αναδείχθηκαν σε μία από τις αποκαλύψεις των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026.

Το δίδυμο φώναξε από χαρά όταν ένα ατομικό ρεκόρ με σκορ 123,19 εμφανίστηκε στην οθόνη πάνω από το Milano Ice Skating Arena το βράδυ της Τετάρτης. Σε συνδυασμό με το προσωπικό τους ρεκόρ στο rhythm dance, 83,53, ανέβασαν το συνολικό τους ατομικό ρεκόρ στους 206,72 βαθμούς.

«Το σκορ μας σόκαρε, γιατί είχαμε πολλές εξαιρετικές εμφανίσεις αυτή τη σεζόν και δεν ξέρω αν αυτή ήταν 100% η καλύτερη και πιο ‘καθαρή’ μας, αλλά νομίζω πως ήταν η πιο συναισθηματική», είπε η νεαρή κυπριακής καταγωγής Ζίγκα «αλλά είχε την ψυχή μας», πρόσθεσε ο παρτενέρ της Βαντίμ Κόλεσνικ.

«Ναι και βάλαμε την καρδιά μας σε αυτό», πρόσθεσε η Ζίγκα και συνέχισε λέγοντας: «Ηταν το μεγαλύτερο συναίσθημα που έχω δώσει στον πάγο μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν. Και ήταν απλά μαγικό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Είμαι πολύ χαρούμενη που οι κριτές ένιωσαν το συναίσθημα που προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε, αλλά και το κοινό. Το κοινό μάς ενθάρρυνε τόσο πολύ. Οταν τους ακούσαμε να φωνάζουν στο τέλος του προγράμματος, σκεφτόμουν: ‘Αυτό είναι, πάμε!’».

Και η Αιμιλία Ζίγκα έκλεισε τις δηλώσεις τις με τους ανθρώπους που την στήριξαν: «Είμαι πραγματικά περήφανη για τον Βαντίμ και είμαι περήφανη για όλους όσοι μας βοήθησαν στην πορεία. Νιώθω τόσο ευγνώμων. Οι γονείς μου είναι στις κερκίδες. Η οικογένεια του Βαντίμ, οι οπαδοί μας. Οι προπονητές μας στέκονται δίπλα στις κερκίδες, μας στηρίζουν. Νιώθουμε σαν να ήμασταν προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Νιώθουμε σαν να ήμασταν όλοι προετοιμασμένοι για σήμερα».

Ο παρτενέρ της Αιμιλίας, Κόλεσνικ είπε ότι το ζευγάρι δεν είχε κανένα νεύρο για το ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες και «ποτέ δεν ήταν τόσο ειρηνικό με τον εαυτό του όσο σε αυτόν τον διαγωνισμό».

«Ξέρω ότι είναι μια Ολυμπιακή σκηνή και για πολλούς ανθρώπους, αυτή είναι η στιγμή της ζωής τους», πρόσθεσε ο Κόλεσνικ και έκλεισε λέγοντας: «Το σκέφτηκα απλώς ως μια δοκιμασία για τα επόμενα οκτώ χρόνια μας, επειδή αυτή είναι μόνο η αρχή για εμάς και θα πετύχουμε υψηλότερους στόχους. Ετσι, ήθελα να έχω μια καλή εμπειρία και δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα. Για μια στιγμή ένιωσα σαν ροκ σταρ».

