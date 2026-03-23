Ένα σπουδαίο μήνυμα θέλησε να στείλει προπονητής ομάδας ποδοσφαίρου στο Εκουαδόρ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου.

Η ομάδα Λίγκα Ντε Κίτο υποδέχθηκε την Μάντα για το πρωτάθλημα του Εκουαδόρ και στο τέλος του αγώνα ο Βραζιλιάνος προπονητής των γηπεδούχων Τιάγκο Νούνιες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου έχοντας στην αγκαλιά του τον γιο του Πέδρο ο οποίος έχει σύνδρομο Down.

«Είμαστε μια οικογένεια που καταλαβαίνει ότι το να βελτιώνεσαι ή να χειροτερεύεις είναι μικρές λεπτομέρειες, ότι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είναι απλώς αυτό και ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα», είπε ο έμπειρος τεχνικός εμφανώς συγκινημένος και χαιδέυοντας το πρόσωπο του παιδιού του, ενώ στην αίθουσα επικρατούσε νεκρική σιγή.

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για πολύ κόσμο, για την οικογένειά μου. Είναι 21 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down. Είμαι τυχερός που έχω έναν υπέροχο γιο. Έτσι δεν είναι, Πέδρο;», τον ρώτησε, με τον μικρό να απαντά χαμογελώντας και αστειευόμενος: «Όχι».

No Dia Mundial da Síndrome de Down, Tiago Nunes, treinador da LDU, compareceu numa conferência de imprensa acompanhado pelo filho, que tem síndrome de Down.



Que momento lindo. 🥹 pic.twitter.com/AMoCAFnTah March 23, 2026

«Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να πω ότι υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν τις καλύτερες συνθήκες, ούτε τις ευκαιρίες να φροντίσουν τα παιδιά τους. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις ανακαλύπτεις έναν καινούργιο κόσμο. Υπάρχουν πολλές “αόρατες” οικογένειες, άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια. Θέλω να δώσω μεγάλη σημασία στη σημερινή ημέρα», είπε στους δημοσιογράφους, ίσως χωρίς να φαντάζεται τον θετικό αντίκτυπο που θα είχαν τα λόγια του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνέχισε:

«Είναι σημαντικό όλοι να έχουμε επίγνωση. Υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι στον κόσμο, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, και πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους συμπεριλαμβάνουμε όλους. Ο κόσμος σήμερα είναι γεμάτος δύσκολα πράγματα, πολέμους, προβλήματα… Και λίγη αγάπη κάνει τη διαφορά με τρόπο που δεν μπορούμε να φανταστούμε», είπε, με τον Πέδρο καθισμένο στην αγκαλιά του.

UN GESTO TIERNO DEL DT ALBO



Tiago Nunes DT de #LDU asistió a la rueda de prensa en compañía de su pequeño hijo quien tiene #SindromeDown..

🎤: @sebasaconda@CoberturaFM pic.twitter.com/YAtAGjw2Qb — DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) March 22, 2026

«Το λέω αυτό από εμπειρία, ως πατέρας ενός παιδιού που δεν είναι τυπική περίπτωση, και έχω την ευλογία να απολαμβάνω αυτό το υπέροχο παιδί που είναι εδώ, που άλλαξε τη ζωή της οικογένειάς μας και τον τρόπο που βλέπαμε τον κόσμο. Είμαστε μια οικογένεια που καταλαβαίνει ότι το να βελτιώνεσαι ή να χειροτερεύεις είναι μικρές λεπτομέρειες, ότι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είναι απλώς αυτό και ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Είμαστε όλοι ίσοι. Ήθελα να μοιραστώ λίγο από την εμπειρία μου μαζί σας».

Μακάρι το μήνυμα του να ακουστεί παντού, έτσι ώστε οι μικροί Πέδρο όλου του κόσμου να έχουν την αντιμετώπιση που τους αξίζει.

