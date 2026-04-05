Το χρυσό παιδί του ελληνικού αθλητισμού το… έκανε ξανά! Ο κορυφαίος ίσως Έλληνας αθλητής όλων των εποχών, πρόσφερε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη χώρα μας, ανεβαίνοντας στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου!

Ο Πετρούνιας εκτέλεσε τρίτος το πρόγραμμά του και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση για ακόμη μια φορά. Συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς (με βαθμό δυσκολίας 5.600 και 8.766 στην εκτέλεση) και έβαλε τεράστια πίεση σε όλους τους αντιπάλους του. Όπως αποδείχθηκε, μόνο ο Αρμένιος, Αβετισιάν, τον πλησίασε όμως και αυτός αρκέστηκε στο ασημένιο μετάλλιο, με τον Κινέζο Λιου να τερματίζει τρίτος.

Όλα αυτά βεβαίως, ένα μήνα μετά το ασημένιο μετάλλιο που πήρε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού, ο «Άρχοντας των Κρίκων» κατακτά μια ακόμη κορυφή επιβεβαιώνοντας ξανά πως ανήκει στην ελίτ των κρίκων έχοντας φτάσει στα 35 του!

Αναλυτικά, η τελική κατάταξη στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου:

Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366

Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300

Λιου (Κίνα) – 13.866

Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833

Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800

Μοχάμεντ (Αιγύπτιος) – 13.366

Άλβαρες (Χιλή) – 13.400

Χιμένεθ (Ισπανία) – 13.066

in.gr