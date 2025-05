Για ακόμη μία φορά ο Όμιλος Πηλακούτα, στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της στήριξής του ενάντια στον καρκίνο του μαστού ενώνει τις δυνάμεις του με την Europa Donna Κύπρου, ως χρυσός χορηγός του Race for the Cure Κύπρου 2025.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Char. Pilakoutas Heritage, ανακοινώθηκε η διεξαγωγή του φετινού Race for the Cure στην Κύπρο, της μεγαλύτερης αθλητικής εκδήλωσης στην Ευρώπη που επικεντρώνεται στην υγεία των γυναικών. Η διοργάνωση, που αυτή τη χρονιά στέλνει το μήνυμα «With every step we support each other!», αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού, ενισχύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Στον χαιρετισμό της, η Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου Πηλακούτα, Κλέλια Πηλακούτα Χριστοφόρου, δήλωσε ότι εδώ και 10 χρόνια, ο Όμιλος είναι δίπλα στην Europa Donna Κύπρου, ενισχύοντας έμπρακτα το πολύτιμο έργο της. «Φέτος ο Όμιλος Πηλακούτα δεν υποστηρίζει απλώς τη διοργάνωση Race for Cure. Υποστηρίζει μια κουλτούρα συμμετοχής και έμπρακτης κοινωνικής ευθύνης. Γι’ αυτό και στις 25 Μαΐου, γινόμαστε δρομείς ενός σκοπού που μας αφορά όλους – χωρίς εξαιρέσεις. Είμαστε ‘‘μαζί σε κάθε διαδρομή’’ αυτού του αγώνα, που γίνεται με έναν μοναδικό συνδυασμό δύναμης, ελπίδας και αγάπης. Ενός αγώνα που δεν αφορά μόνο στατιστικά και αριθμούς, αλλά κυρίως πρόσωπα, ανθρώπους: γυναίκες και άνδρες, μητέρες, κόρες, αδελφές, φίλες και φίλους. Ας συνεχίσουμε λοιπόν, με θέληση και δύναμη, αυτόν τον κοινό αγώνα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να νικήσουμε. Και το έπαθλο είναι η ίδια η ζωή!».

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Europa Donna Κύπρου, Μάριος Χαραλαμπίδης, δήλωσε ότι το Race for the Cure αποτελεί μία από τις κορυφαίες οργανωμένες δράσεις του Οργανισμού και έχει ως συνοδοιπόρο τον Όμιλο Πηλακούτα για 5η συνεχόμενη χρονιά, δηλαδή από την πρώτη χρονιά διοργάνωσης της εκδήλωσης από την Europa Donna Κύπρου, ευχαριστώντας θερμά τον Όμιλο για τη σημαντική και διαχρονική στήριξή του. Ο κ. Χαραλαμπίδης τόνισε, μεταξύ άλλων, τη σημασία της άσκησης ως εκ των βασικών μέσων πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου, ενώ αναφέρθηκε επίσης τόσο στα πολλαπλά μηνύματα στήριξης και ελπίδας που στέλνονται μέσα από αυτή τη δράση όσο και στην πολύπλευρη συμβολή της στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Τελειώνοντας, ο κ. Χαραλαμπίδης ευχαρίστησε θερμά τους υπόλοιπους χορηγούς και υποστηρικτές της αθλητικής εκδήλωσης, την εξαιρετική και ακούραστη ομάδα της Europa Donna Κύπρου για τη συνεχή, μεγάλη και ουσιαστική προσπάθεια που καταβάλλει προς υλοποίηση του πολυσχιδούς έργου του Οργανισμού, καθώς και την DELEMA McCANN που βρίσκεται πάντοτε δίπλα μας.

Το Race for the Cure, διοργανώνεται σε 150 πόλεις σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας περισσότερους από 1 εκατομμύριο συμμετέχοντες, ενισχύοντας το μήνυμα της πρόληψης και της αλληλεγγύης. Είναι η μεγαλύτερη αθλητική εκδήλωση για την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού και αποτελεί μια γιορτή θάρρους, ελπίδας, δύναμης και ζωής.

Στην Κύπρο, το Race for the Cure διοργανώνεται από την Europa Donna Κύπρου για 5η συνεχόμενη χρονιά, και φέτος θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Μαΐου 2025, με αφετηρία το Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αγλαντζιά, Λευκωσία από τις 7:30 – 12:30.

Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λευκωσίας Χαράλαμπου Προύντζου, ο οποίος θα τιμήσει επίσης την εκδήλωση με την παρουσία του.

Ο Όμιλος Πηλακούτα σας ενθαρρύνει να συμμετέχετε και εσείς στο Race for the Cure Cyprus 2025, δηλώνοντας συμμετοχή, είτε ατομικά είτε ως ομάδα, στο: https://www.raceforthecure.eu/en/Races/Race/Id/8