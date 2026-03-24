Το νέο MINI Cooper με κινητήρες βενζίνης επέστρεψε δυναμικά, παρουσιάζοντας τις εκδόσεις MINI Cooper C και MINI Cooper S. Με τη νέα γενιά του εμβληματικού μοντέλου, η μάρκα συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία, προσφέροντας ένα αυτοκίνητο που διατηρεί τον χαρακτηριστικό δυναμισμό της μάρκας, αλλά ταυτόχρονα υιοθετεί μια πιο μινιμαλιστική και ψηφιακή φιλοσοφία.

Στη νέα οικογένεια μοντέλων της MINI, το γράμμα C υποδηλώνει την βασική έκδοση κινητήρα, ενώ το S την πιο ισχυρή και σπορ παραλλαγή. Το MINI Cooper C εξοπλίζεται με έναν αποδοτικό τρικύλινδρο κινητήρα 156 ίππων και ροπής 230 Nm, επιταχύνοντας από τα 0 στα 100 km/h σε 7,7 δευτερόλεπτα. Από την άλλη πλευρά, το MINI Cooper S ανεβάζει τον πήχη των επιδόσεων με έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 204 ίππων και ροπής 300 Nm, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 6,6 δευτερόλεπτα.

Η οδηγική εμπειρία παραμένει πιστή στη φιλοσοφία “go-kart feeling” που χαρακτηρίζει τα μοντέλα MINI. Το σύστημα ανάρτησης και απόσβεσης κραδασμών έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει άμεση απόκριση και υψηλή ευελιξία, ενώ το σύστημα διεύθυνσης υψηλής ακρίβειας σε συνδυασμό με τα ισχυρά φρένα εξασφαλίζουν εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στην οδηγική απόλαυση και την ασφάλεια.

Σχεδιαστικά, το MINI Cooper υιοθετεί μια πιο καθαρή και μοντέρνα αισθητική, χωρίς να απομακρύνεται από την κλασική ταυτότητα της μάρκας. Η νέα οκταγωνική μάσκα, οι κοντοί πρόβολοι και οι χαρακτηριστικές αναλογίες με το μακρύ μεταξόνιο δημιουργούν μια δυναμική σιλουέτα που παραπέμπει άμεσα στην παράδοση του μοντέλου. Στο εμπρός μέρος, τα LED φώτα ημέρας και οι τρεις διαφορετικές φωτεινές υπογραφές των προβολέων ενισχύουν την αναγνωρίσιμη εικόνα του αυτοκινήτου, ενώ τα επανασχεδιασμένα πίσω φώτα matrix ολοκληρώνουν το σύγχρονο σχεδιαστικό σύνολο.

Το εσωτερικό του MINI Cooper αποτελεί έναν συνδυασμό κλασικού χαρακτήρα και σύγχρονης τεχνολογίας. Το cockpit χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη στρογγυλή OLED οθόνη 240 mm, η οποία λειτουργεί ως κεντρικό σημείο ελέγχου για το σύστημα πολυμέσων και τις βασικές λειτουργίες του οχήματος. Το νέο MINI Operating System 9 προσφέρει μια εμπειρία χρήσης παρόμοια με εκείνη ενός smartphone, επιτρέποντας τον εύκολο χειρισμό μέσω αφής. Η ψηφιακή εμπειρία ενισχύεται περαιτέρω από τα MINI Experience Modes, τα οποία προσαρμόζουν τον φωτισμό, τα γραφικά και τη σχεδίαση ήχου στο εσωτερικό. Μέσω του συστήματος φωνητικών εντολών, ο οδηγός μπορεί απλώς να πει «Hey MINI» για να ενεργοποιήσει τον έξυπνο ψηφιακό βοηθό.

Παράλληλα, το νέο MINI Cooper διαθέτει σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως το Driving Assistant Plus, το οποίο υποστηρίζει την οδήγηση με λειτουργίες διατήρησης λωρίδας και αυτόματου ελέγχου ταχύτητας και απόστασης. Η λειτουργία Safe Exit αυξάνει την ασφάλεια κατά το άνοιγμα των θυρών, προειδοποιώντας για διερχόμενα οχήματα ή ποδηλάτες.

Με τις εκδόσεις εξοπλισμού Essential, Classic, Favoured και JCW, καθώς και με πολλές επιλογές εξατομίκευσης, το νέο MINI Cooper συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά και διαχρονικά μοντέλα της κατηγορίας των μικρών premium αυτοκινήτων.