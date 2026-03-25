Η νέα γενιά του Jeep Compass e–Hybrid κάνει την είσοδό του στην κυπριακή αγορά δυναμικά. Επ’ ευκαιρίας του λανσαρίσματος του μοντέλου στις αγορές, η θρυλική μάρκα διαθέτει περιορισμένο αριθμό της συλλεκτικής έκδοσης Collector’s Launch Edition Plus. Στην Κυπριακή αγορά έχουν φτάσει μόλις 20 αυτοκίνητα που προσφέρονται στους λίγους τυχερούς σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος αγοραστής θα μπορεί να αποκτήσει ένα Jeep Compass e-Hybrid, της συλλεκτικής έκδοσης Collector’s Launch Edition Plus, με πλήρες πακέτο εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των €35.900. Δηλαδή, τιμή με όφελος €10.000 σε σχέση με την αρχική τιμή των €45.900, κάτι που αναδεικνύει το Compass e-Hybrid First Edition Plus σαν ένα μοντέλο με ισχυρό value for money στην κατηγορία SUV. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα των 20 μονάδων το καθιστά μία πραγματικά μοναδική ευκαιρία, που συνδυάζει τεχνολογία, εξοπλισμό, χαρακτήρα και τιμή, διαθέσιμη μόνο τώρα, διαμορφώνοντας ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα της αγοράς σήμερα.

Σχεδιαστικά, το νέο Compass διατηρεί τα χαρακτηριστικά στοιχεία της μάρκας, με τη γνωστή μάσκα ‘’7-slot’’ φωτιζόμενη να πρωταγωνιστεί στο εμπρός μέρος. Με πιο καθαρές και σύγχρονες γραμμές το συνολικό ντιζάιν είναι πιο δυναμικό και πιο επιβλητικό σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Το αμάξωμα έχει μεγαλώσει αισθητά κάτι που μεταφράζεται σε περισσότερους χώρους για τους επιβάτες αλλά και σε μεγαλύτερο χώρο αποσκευών. Παρά το μεγαλύτερο μέγεθος, το Compass διατηρεί τις εκτός δρόμου δυνατότητες που χαρακτηρίζουν την Jeep. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 20 εκ., ενώ οι γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αναχώρησης επιτρέπουν στο μοντέλο να κινηθεί με άνεση και εκτός ασφάλτου.

Στο εσωτερικό, το νέο Compass δείχνει σαφώς πιο σύγχρονο. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων είναι 10,25 ιντσες, ενώ στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει μια μεγάλη οθόνη αφής 16 ιντσών για το σύστημα infotainment, που υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto.Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην εργονομία. Υπάρχουν αρκετοί φυσικοί διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες, Το πίσω κάθισμα χωρίζεται σε αναλογία 40/20/40 και επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταφορά αποσκευών. Στον δρόμο, το νέο Compass δείχνει πιο ώριμο από ποτέ. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη σταθερότητα. Το νέο Jeep πατάει σταθερά και απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου, ενώ οι κλίσεις στις στροφές είναι περιορισμένες.

Το σύστημα διεύθυνσης έχει ελαφριά αίσθηση στην πόλη και γίνεται πιο σταθερό σε υψηλότερες ταχύτητες. Αυτό βοηθά τόσο στους ελιγμούς μέσα στην πόλη όσο και στα ταξίδια. Η βελτιωμένη ηχομόνωση συμβάλλει επίσης σε μια πιο πολιτισμένη εμπειρία, με λιγότερους θορύβους να φτάνουν στην καμπίνα.

Το νέο Compass διαθέτει το σύστημα Selec-Terrain, που επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας όπως Auto, Sport, Snow και Sand/Mud. Με αυτό τον τρόπο προσαρμόζεται η λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια.

Η Collector’s Launch Edition plus έκδοση που διατίθεται στην Κύπρο προσφέρεται με το υβριδικό σύστημα e-Hybrid με ισχύ 145 ίππων. Το υβριδικό σύστημα 48V διαθέτει έναν ηλεκτρικό κινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, επιτρέποντας και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε συνθήκες χαμηλού φορτίου.

Η Collector’s Launch Edition plus προσθέτει LED Matrix προβολείς, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας και handsfree άνοιγμα του χώρου αποσκευών. Το Premium pack περιλαμβάνει Full Eco-Leather Seats με λειτουργίες αερισμού και μασάζ καθώς και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα FOCAL (9) ηχείων και subwoofer. Το Convenience pack προσθέτει 360⁰ κάμερα, αισθητήρες παρκαρίσματος περιμετρικά, μαζί με το σύστημα αποτροπής λάθους χρήσης πεντάλ. Η μεταλλική μπογιά όπως και η διχρωμία στο αμάξωμα, περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον κόστος.

Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV που ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις, τόσο σε αστικό περιβάλλον όσο και σε πιο απαιτητικές διαδρομές. Μπορείτε να το δείτε και να το οδηγήσετε στις εκθέσεις της CiC Automasters δε όλη την Κύπρο.