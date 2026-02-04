Τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την επίσημη παρουσίαση του νέου Toyota Aygo X Hybrid πραγματοποίησε η Toyota Κύπρου την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στο showroom της εταιρείας στην Έγκωμη, Λευκωσία, παρουσία εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Το νέο Aygo X Hybrid σηματοδοτεί ένα ορόσημο για την κατηγορία των city cars: είναι το πρώτο πλήρως υβριδικό (full hybrid) μοντέλο στην κατηγορία A, διατηρώντας τον compact, ευέλικτο χαρακτήρα που απαιτεί η πόλη, αλλά προσθέτοντας ακόμη περισσότερη απόδοση, τεχνολογία και οικονομία.

Τη διάσκεψη άνοιξε με καλωσόρισμα ο Λούκας Λεωνίδου, Marketing & CX Manager, ο οποίος έθεσε το πλαίσιο του λανσαρίσματος μέσα από την ιστορία και το DNA του Aygo: ένα “small car, big personality” που εξελίσσεται εδώ και 20 χρόνια, παραμένοντας fun, νεανικό και προσιτό, και σήμερα κάνει «ακόμα ένα τολμηρό βήμα μπροστά» με την υβριδική τεχνολογία, παραμένοντας πιστό στην αποστολή του: να είναι προσιτό, πρακτικό και πραγματικά απολαυστικό.

Σε δήλωσή του, ο Λούκας ανέφερε: «Το Aygo X κουβαλά 20 χρόνια χαρακτήρα και “fun-to-drive”εμπειρία στην πόλη. Με το νέο Aygo X Hybrid κρατάμε αναλλοίωτο αυτό το DNA, αλλά το ανεβάζουμε επίπεδο: λιγότερο CO₂, περισσότερη Aygo X εμπειρία – πιο σύγχρονη τεχνολογία, πιο έξυπνη καθημερινή χρήση και ακόμα μεγαλύτερη απόλαυση στην αστική μετακίνηση.»

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Άγγελος Λοϊζίδης, Product Manager, παρουσιάζοντας το τεχνικό υπόβαθρο του μοντέλου και τις βασικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι ομάδες R&D: την ενσωμάτωση του υβριδικού συστήματος στο συμπαγές πακέτο του Aygo X, τη διατήρηση της ευελιξίας και της οδηγικής συμπεριφοράς, και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας.

Το νέο Aygo X Hybrid διατηρεί τις compact αναλογίες του με έξυπνες λύσεις αρχιτεκτονικής, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντική αναβάθμιση στην απόδοση, με συνολική ισχύ 116 ίππων και επιτάχυνση 0–100 km/h σε 9,2”, ενισχύοντας την άνεση, την ομαλότητα και την απόκριση στην καθημερινή οδήγηση.

Στο σκέλος της αποδοτικότητας, επιτυγχάνει 85 g/km CO₂ και 3,7 l/100 km (WLTP), προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές και κατανάλωση, χωρίς ανάγκη φόρτισης στην πρίζα — ιδανικό για την πόλη.

Ο Άγγελος δήλωσε σχετικά: «Το να ενσωματώσουμε ένα full hybrid σύστημα σε ένα τόσο compact αυτοκίνητο δεν ήταν απλή υπόθεση, δεν ήταν “plug-and-play”. Χρειάστηκε έξυπνος επανασχεδιασμός και προσεκτική ρύθμιση, ώστε να διατηρήσουμε την ευελιξία και τον fun χαρακτήρα του Aygo X. Το αποτέλεσμα είναι μια σπάνια ισορροπία: περισσότερη δύναμη και καλύτερες επιδόσεις, με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και εκπομπές CO₂, χωρίς ανάγκη φόρτισης στην πρίζα, ιδανικό για την πόλη.»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη νέα έκδοση Aygo X GR SPORT, η οποία συνδυάζει πιο δυναμική αισθητική και σπορ ρυθμίσεις σε ανάρτηση και τιμόνι, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον fun-to-drive χαρακτήρα του μοντέλου.

Σημαντικές αναβαθμίσεις έχουν γίνει και στον τομέα της ασφάλειας, με ανανεωμένα συστήματα Toyota Safety Sense, τα οποία προσφέρουν πιο προηγμένη υποβοήθηση οδηγού και πιο έξυπνη λειτουργία στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, η Toyota ανέδειξε τη συνολική προσέγγιση μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε κύκλο ζωής, μέσα από νέες διαδικασίες και υλικά που ενισχύουν τη βιωσιμότητα.

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης, πραγματοποιήθηκε η επίσημη αποκάλυψη του Aygo X Hybrid, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να πουν «Fun to meet» με το νέο μοντέλο από κοντά, να γνωρίσουν τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού του και να ενημερωθούν περαιτέρω για τα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν στην κατηγορία του. Ακολούθησε brunch, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για networking σε φιλική και χαλαρή ατμόσφαιρα.

Με το νέο Aygo X Hybrid, η Toyota επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προσφέρει προσιτές λύσεις εξηλεκτρισμού και να επαναπροσδιορίζει την αστική μετακίνηση με ένα μοντέλο που συνδυάζει αποδοτικότητα, χαρακτήρα και οδηγική απόλαυση.