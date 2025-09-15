Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικές αυξημένες νεφώσεις. Στα ορεινά όμως και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά, θα καταστεί προοδευτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα ορεινά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ μέχρι την Πέμπτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.