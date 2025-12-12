ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ρωτός Σάββας, Κυριάκου Μάτση 7. Από τα «McDonald’s» αριστερά, πλησίον Πανεπιστημίου Frederick, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22210810.

Καρακώστα Αναστασία, Μετοχίου 63. Κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, Λευκωσία, τηλ. 22774950, 99687016.

Σωφρονίου Ιωάννα, Εθνικής Φρουράς 3Α. Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, έναντι πρώην «Χίλτον», Λευκωσία, τηλ. 22377313.

Μίου Βέρα, Λεωφ. Στροβόλου 139Β. Δίπλα από το «NEW BABY CITY», Στρόβολος, τηλ. 22428666, 22320026.

Χριστοφόρου Στέλιος, Ηνωμένων Εθνών 18Α, Δάλι, τηλ. 22573035, 22431515.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Θεοδώρου Δήμητρα, Ηλία Καννάουρου 19. Πλησίον φώτων τροχαίας Ύψωνα, απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Ύψωνας, τηλ. 25393171, 99134478.

Παπαφυλακτού – Τερίδη Ελένη, Λεωφ. Ομονοίας 37. Δίπλα από ζαχαροπλαστείο «Ερμής», Λεμεσός, τηλ. 25567526, 25714469.

Πατέλλης Νομικός, Αθηνών 31. Πλησίον Σαριπόλου, απέναντι από πρώην βιβλιοπωλείο «Ιωαννίδης», Λεμεσός, τηλ. 25362373, 96747241.

Αγαθοκλέους Αγαθοκλής, Γρηγόρη Αυξεντίου 8Δ. Πλησίον Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25751275, 25753942.

Γεωργίου Γεώργιος, Λεωφ. Αμαθούντας 104, shop 14. Απέναντι από ξενοδοχείο «Four Seasons», «Zavos Center», δίπλα από «Pizza Hut», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25431454, 96143433.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Βάρδα Άντρεα, Αθηνών 1, διαμ. Κ4-7, «Elmenteita Complex». Απέναντι από την πολυκατοικία «Μαρσέλλου», Ορόκλινη, τηλ. 24727374.

Παπανδριανός Σπυρίδων, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40. Έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω από κλινική δρα Σίμου Κυριακίδη, Λάρνακα, τηλ. 24400450, 24651003.

Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33. Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου, Λάρνακα, τηλ. 24638470, 24533055.

ΠΑΦΟΣ

Αγαθοκλέους Άντρη, Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ. Στα επαρχιακά γραφεία ΣΕΚ Πάφου, δίπλα από «Centrale Café», Πάφος, τηλ. 26933820, 99094932.

Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι, τηλ. 23823270, 23823308.

Λίλη Γ. Νίκος, Ελευθερίας 19, Δερύνεια, τηλ. 23828701, 23740380.