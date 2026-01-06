ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Μιχαηλίδου (Πήτερ) Χλόη, Διγενή Ακρίτα 12. Δίπλα από την υπεραγορά MAS Αγίου Αντωνίου, απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Λευκωσία, τηλ. 22433480, 22337979.

>Παντελή Αντωνία, 28ης Οκτωβρίου 55. Από παγωτά «Παπαφιλίππου» προς «General Flooring», 100μ. πριν το τέρμα του δρόμου στα δεξιά, Έγκωμη, τηλ. 22270222, 94003222.

>Κουσίδης Γιώργος, Λεωφόρος Αγίου Παύλου 30Α. 300μ. από Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα και ψαροταβέρνα «Λατσί» προς Ιππόδρομο, Λευκωσία, τηλ. 22107057, 96356292.

>Ρουβήμ Φιλίππα, Τσερίου 4. Αρχή Λεωφ. Τσερίου, μετά το διχάλι από Λεωφ. Στροβόλου, πλησίον νέου Τμήματος Φορολογίας, 200μ. πριν το κατάστημα «Καρατσιόλης», Στρόβολος, τηλ. 22263646, 94098825.

>Πόντου Ανδρέας, Λεωφ. Ελευθερίας 27. 100μ. από το Δημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Ανθούπολης, Λακατάμια, τηλ. 22382550, 99318764, 97688587.

>Κυριάκου Εύα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 74Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Λατσιά, τηλ. 22571060.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Τορναρίτη Καρμέλια, Δημητσάνης 5. Από τον κυκλικό κόμβο «Ανδρέα Χαραλάμπους» προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25954525, 99946295.

>Χριστοφόρου Νέαρχος, Λεωφ. Μακαρίου 112. Μεταξύ παιδικών «OKAIDI» και «Αιμίλιος Ηλιάδης Λτδ», Λεμεσός, τηλ. 25822838, 99200860.

>Λουκούμη Μαριάννα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 39. Δίπλα από κρεατοαγορά «Μελής», Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25728408, 25752960.

>Μάμιλου Ελένη, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, «Μέγαρο Παναγίδη». Έναντι Δικαστικού Μεγάρου, δίπλα από βιβλιοπωλείο «Κυριάκου», Λεμεσός, τηλ. 25368166, 99581111.

>Κίρκοβα – Ανδρέου Σάσια, Χαράλαμπου Φτερούδη 2. Ανοικοδόμησης Αγ. Αθανασίου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25725558, 25588033.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Παπαϊωάννου Γιώργος, Γρίβα Διγενή 22, Ορόκλινη, τηλ. 24645767, 24364090.

>Συνεσίου Μαρία, Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5-6, «Μέγαρο Κυριάκος». Δίπλα από «Marks & Spencer», Λάρνακα, τηλ. 24638765, 24634887.

>Σταύρου Μέλιος, Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8. Έναντι «Beauty Line», Λάρνακα, τηλ. 24628041, 24531731.

ΠΑΦΟΣ

>Στυλιανού Χαράλαμπος, Αχέπανς 4. Έναντι Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, Αναβαργός, τηλ. 26600020, 99351125.

>Χρυσοστόμου Ραφαέλα & Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 23. Έναντι γυμναστηρίου «ΑΚΒΑ», δίπλα από περίπτερο «CENTRO», Χλώρακα, τηλ. 26942999.

>Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2. Απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι, τηλ. 23730111, 23744313.

>Πισιήας Αντώνης, Ελευθερίας 71. Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά», Δερύνεια, τηλ. 23821380.