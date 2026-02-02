ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Μιχαηλίδου (Πήτερ) Χλόη, Διγενή Ακρίτα 12. Δίπλα από την υπεραγορά «MAS» Αγίου Αντωνίου και απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου, Λευκωσία, τηλ. 22433480, 22337979.

>Παντελή Αντωνία, 28ης Οκτωβρίου 55. Από παγωτά «Παπαφιλίππου» προς «General Flooring», 100μ. πριν το τέρμα του δρόμου στα δεξιά, Έγκωμη, τηλ. 22270222, 94003222.

>Κουσίδης Γιώργος, Λεωφόρος Αγίου Παύλου 30Α. 300μ από το Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα και την ψαροταβέρνα «Λατσί» προς Ιππόδρομο, Λευκωσία, τηλ. 22107057, 96356292.

>Ρουβήμ Φιλίππα, Τσερίου 4. Αρχή Λεωφ. Τσερίου μετά το διχάλι από Λεωφ. Στροβόλου, πλησίον νέου κτηρίου Τμήματος Φορολογίας, 200μ. πριν το κατάστημα «Καρατσιόλης», Στρόβολος, τηλ. 22263646, 94098825.

>Πόντου Ανδρέας, Λεωφ. Ελευθερίας 27. 100μ. από το Δημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Ανθούπολης, Λακατάμια, τηλ. 22382550, 99318764, 97688587.

>Μακρίδου Στέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 9Α. Απέναντι από το Σωματείο «ΟΧΙ», Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521071, 97612991.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Τορναρίτη Καρμέλια, Δημητσάνης 5. Από τον κυκλικό κόμβο «Ανδρέα Χαραλάμπους» προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25954525, 99946295.

>Χριστοφόρου Νέαρχος, Λεωφ. Μακαρίου 112. Μεταξύ καταστήματος παιδικών «OKAIDI» και «Αιμίλιος Ηλιάδης Λτδ», Λεμεσός, τηλ. 25822838, 99200860.

>Λουκούμη Μαριάννα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 39. Δίπλα από κρεατοαγορά «Μελής», Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25728408, 25752960.

>Μάμιλου Ελένη, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, «Μέγαρο Παναγίδη». Έναντι Δικαστικού Μεγάρου, δίπλα από βιβλιοπωλείο «Κυριάκου», Λεμεσός, τηλ. 25368166, 99581111.

>Κίρκοβα – Ανδρέου Σάσια, Χαράλαμπου Φτερούδη 2. Ανοικοδόμησης Αγ. Αθανασίου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25725558, 25588033.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Λάμπη Μαρία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, «Ακάμια Centre», κατ. 9, Λάρνακα, τηλ. 24626447, 24361185.

>Ζόππος Κωνσταντίνος, Λεωφ. Φανερωμένης 122. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24622810, 24651003.

>Αντωνίου Φλώρα, Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια, τηλ. 24322868, 97810079.

ΠΑΦΟΣ

>Ταλιώτου Μαρία, Αλεξάνδρου Παπάγου 57. Κυκλικός κόμβος Τεχνικής Σχολής προς «RIO CINEMA», Πάφος, τηλ. 26910276, 26932950.

>Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄& Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Στυλιανού Στέλιος, Σωτήρας 7Α. Έναντι κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23812040, 23744313.

>Γερολέμου Πετρούλα, Αχυρώνα 2, Αυγόρου, τηλ. 23922931.