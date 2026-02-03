ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παπαδοπούλου Μαγδαληνή, Πρίγκιπα Καρόλου 16. Δίπλα από το ξενοδοχείο «Άστυ», Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22270770.

Χαραλάμπους Ματθαίος, Λεωφ. Αρμενίας 48Α. Έναντι Αρμένικης Μητρόπολης, Στρόβολος, τηλ. 22426655, 22492968.

Νιούλικος Θεοδόσης, Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22. Δρόμος Προεδρικού, Λευκωσία, τηλ. 22669664, 22661852.

Κωνσταντίνου Γεώργιος, Γιαννιτσών 8, περιοχή Σταυρού, Στρόβολος, τηλ. 22107447, 22380736.

Δανιήλ Μάριος, Ιπποκράτους 14Α. 800μ. από τον πολυχώρο «Φάρμα», Λακατάμια, τηλ. 22372201, 97812961.

Παστέλλη Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33 I&Θ. Δίπλα από το «Coffee Island», απέναντι από «CYTACOM SOLUTIONS» και «AELIOTIS», Λατσιά, τηλ. 22574573, 99375857.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδου Χρύσω, Λεωφ. Ομονοίας 12, «Αλέξια Κορτ», Λεμεσός, τηλ. 25571632, 25770448.

Φιλιππίδου – Φουρλά Μαρίνα, Νίκου Παττίχη 7Α. 500μ. βόρεια των φώτων τροχαίας των Πολεμιδιών, μεταξύ των πρατηρίων καυσίμων Πετρολίνα και ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25334403, 25770275.

Σολομωνίδου Χριστιάνα, Αγίας Φυλαξεως 199, «Galaxia Center». Δίπλα από το ατροποιείο «Ζορπάς», απέναντι από CYTA, πλησίον του κυκλικού κόμβου Αγίας Φύλας, Λεμεσός, τηλ. 25212266, 99354537.

Νικολαΐδου Γεωργία, Γρίβα Διγενή 2, κατ. 8. Δίπλα από Δικαστήρια και έναντι σχολείου St. Mary’s, Λεμεσός, τηλ. 25222223, 97863108.

Λεωνίδου Νατάσα, Κολωνακίου 60. Δρόμος «COLUMBIA», περιοχή Λινόπετρας, έναντι «ELECΤROLINE», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25327766, 25102915.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Χριστοδούλου Μαργαρίτα, γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2. Πλησίον CYTA, κέντρο πόλεως, Λάρνακα, τηλ. 24652440, 24644385.

Κωνσταντίνου Καλλιόπη, Σόλωνος 3. Πλατεία Δρομολαξιάς, Δρομολαξιά, τηλ. 24427906, 96237223.

Συμεού Ελένη, Ραφαήλ Σάντη 15. Απέναντι από κλινική «Τίμιος Σταυρός», Λάρνακα, τηλ. 24254008, 99921940.

ΠΑΦΟΣ

Παναγιώτου Έλενα, Ιπποκράτους 21-23. Στην «Περβόλα», έναντι χρυσοχοείου «Μαρία», Πάφος, τηλ. 26911886, 99474434.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Πρωταρά 177. Δρόμος υπεραγοράς «ΜΕΤRΟ», Παραλίμνι, τηλ. 23811031, 23827336.

Πισιήας Αντώνης, Ελευθερίας 71. Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά», Δερύνεια, τηλ. 23821380.