ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παπαναστασίου Σοφία, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 320Α. Απέναντι από το στρίψιμο για το εστιατόριο «ΤΣΑΝΤΑΛΙ», Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22372337.

Ζαβρού Ειρήνη, Μαχαιρά 35Α. Πάροδος Λεωφ. Στροβόλου, από τα φώτα τροχαίας «Για Σουβλάκι Όπως Παλιά», Στρόβολος, τηλ. 22254744, 94049941.

Ηλιάδου – Ιωαννίδου Ντίνα, Λεωφ. Κένεντι 27Α. Έναντι υπεραγοράς «Αθηαινίτης», Παλουριώτισσα, Λευκωσία, τηλ. 22435645, 22317238.

Χριστοδούλου Τρύφωνας, Λεωφ. Αθαλάσσας 75Α+Β. 100μ. από Υδατοπρομήθεια προς Αστυνομία Στροβόλου, Στρόβολος, τηλ. 22495555, 99787003.

Δασκαλάκης Ηλίας, Ηλία Παπακυριακού 22. Από «General Flooring», προς εστιατόριο «Προσήλιο», Έγκωμη, τηλ. 22355955, 22720901.

Κίκας Μιχάλης, Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, κατ. 5, Δάλι, τηλ. 22521991, 22523104.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Νικολάου Ράνια, Βασιλέως Παύλου 53. Νότια από φώτα τροχαίας «Προβίτα» και κτήριο CYTA, Λεμεσός, τηλ. 25567567, 99814805.

Παύλου Ελένη, Νίκου Παττίχη 50. Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ. απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25338831, 99305036.

Πραστίτη Ελένη, Αγίας Φυλάξεως 154. Απέναντι από φρουταρία «Λιμνιά», Λεμεσός, τηλ. 25383120, 25735573.

Καλότυχου Έλση, Ανεξαρτησίας 30. Πλησίον παραλιακού δρόμου, Λεμεσός, τηλ. 25360160, 25384714.

Παναγή Χρίστος, Αριάδνης 7. Μεταξύ κινηματογράφου «Cineplex» και υπεραγοράς «Metro», Μουτταγιάκα, τηλ. 25320300, 97601061.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Μαυρή Λουΐζα, Στρατηγού Τιμάγια 9, Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24655312, 96720773.

Περικλέους Ζόριτσα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24. Μεταξύ φώτων τροχαίας Δροσιάς και φώτων τροχαίας Πυροσβεστικής, έναντι πρατηρίου καυσίμων ESSO, Λάρνακα, τηλ. 24624374, 24645918.

Κωνσταντίνου Μάριος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & δίπλα από αρτοποιείο «Μέγαρτον», Αραδίππου, τηλ. 24102920, 99765384.

ΠΑΦΟΣ

Νικολαΐδου Κωνσταντία, γωνία Νίκου Νικολαΐδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη, κατ. 5, «Elysia Park», «Pafilia» (περιοχή «Universal»), Πάφος, τηλ. 26935642, 26933793.

Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα, Λεωφ. Ελλάδος 11. Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου, Πάφος, τηλ. 26100292, 97743242.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.

Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον Δημαρχείου Σωτήρας, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.