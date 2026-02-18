ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Μένοικος Μιχάλης, Λεωφ. Λάρνακος 73Α, Αγλαντζιά, τηλ. 22332165, 22330865.

>Κόκκινος Σταύρος, Αρχ. Μακαρίου 21Α&Β. Απέναντι από κατάστημα «ZARA» στο κέντρο, Λευκωσία, τηλ. 22758900.

>Λάμπρου Κτενά Σταυρούλα, Λεωφόρος Στροβόλου 56. Δίπλα από πρατήριο καυσίμων PETROLINA, Στρόβολος, τηλ. 22760081, 99992060.

>Κωνσταντίνου Νεκταρία, Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 29. Από υπεραγορά «ΚΚΟΛΙΑΣ» προς Ανθούπολη, δίπλα από το «Phanos Hair Studio», 200μ. από αρτοποιείο «Λαδάς» και Τράπεζα Κύπρου, Λακατάμια, τηλ. 22730343.

>Ιωαννίδου Φρύνη, Ψαρών 3Α. Έναντι νοσοκομείου «Ιπποκράτειο», Έγκωμη, τηλ. 22106044.

>Σταματογιάννη Ελένη, Λεωφόρος Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο «Κρόνος», Λατσιά, τηλ. 22489077, 96321307.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Γιαννακού Ελένη, Μελίνας Μερκούρη 62. Δρόμος Λυκείου Πολεμιδιών, δίπλα από το Ταχυδρομείο, Πολεμίδια, τηλ. 25221022.

>Θεοδώρου Πάμπος, Λεωφ. Μακαρίου 47. Πλησίον φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», Λεμεσός, τηλ. 25566411, 25574038.

>Σολομωνίδου – Παύλου Έλενα, Αγίας Φυλάξεως 244Β. Πλησίον νέας υπεραγοράς «METRO», κυκλικός κόμβος Αγίας Φύλας, Λεμεσός, τηλ. 25336333, 99261579.

>Λίμπερμαν Σιηρίτ, Θέκλας Λυσιώτη 23Α. Περιοχή Αγίας Ζώνης, δίπλα από το Θέκλειο Γυμνάσιο, Λεμεσός, τηλ. 25044308, 96497660.

>Βασιλοπούλου Φωτεινή, Τζον Κένεντι 6Γ. Περιοχή «Kanika» – Εναέριος, Λεμεσός, τηλ. 25585840, 25722632.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Παναγιώτου Μικαέλλα, Λεωφ. Παπανικολή 39. Απέναντι από το Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (Ανόρθωσης), Λάρνακα, τηλ. 24251166, 24663635.

>Παπαδοπούλου Λίζα, Φανερωμένης 143. Έναντι Αποθήκης «Σόλων Νεοφύτου», Λάρνακα, τηλ. 24654380, 24624699.

>Ευθυμίου Έλενα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 111. Πλησίον κυκλικού κόμβου βιομηχανικής Αραδίππου – 200μ., Αραδίππου, τηλ. 24727232, 99023693.

ΠΑΦΟΣ

>Πίρπα Αλεξάνδρα, Ελευθερίου Βενιζέλου 80. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», δρόμος Λυκείου Κύκκου, Πάφος, τηλ. 26948222.

>Μενελάου Μενέλαος, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 12. Έναντι πρατηρίου καυσίμων Agip, δίπλα από «Papantoniou Bakeries», Γεροσκήπου, τηλ. 26812121, 99813985.

>Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52. Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23744160, 23743418.

>Γερολέμου Πετρούλα, Αχυρώνα 2, Αυγόρου, τηλ. 23922931.