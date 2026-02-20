ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Νικολάου – Πήτερ Ανδρέας, Αγίου Ανδρέα 12. 100μ. από την εκκλησία Παλουριώτισσας προς Άγιο Αντώνιο, δίπλα από λουκουμάδες «Μιχαλάκης», Λευκωσία, τηλ. 22430032, 22424078.

Κόκκινος Τάσος, Χρυσάνθου Μυλωνά 13. Πάροδος λεωφ. Λεμεσού και Αρμενίας, μεταξύ «Pahit ice» και κτηρίου «Τσεριώτη» (πρώην «Unicars»), Στρόβολος, τηλ. 22777117, 99086602.

Μένοικος Κυριάκος, Λεωφ. Κυρηνείας 53. Συνοικισμός Πλατύ Αγλαντζιάς, πλήσιον εισόδου «Σκαλί Αγλαντζιάς», Αγλαντζιά, τηλ. 22005704.

Γκομπριάλ Ναμπίλ Γιάννης, 28ης Οκτωβρίου 28Β&Γ. Έναντι κινηματογράφου «Οθέλλος», Έγκωμη, τηλ. 22590447, 22819910.

Τιμινή Αντωνία, Αγίου Στυλιανού 34Ε. Απέναντι από την εκκλησία και το Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού, Λακατάμια, τηλ. 22322225.

Κουσπής Μάριος, Λεωφ. Ελευθερίας 12Β, Λύμπια, τηλ. 22048098.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Νεοκλέους Άντρια, Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, κατ. 234. Πλησίον κυκλικού κόμβου Τροόδους, απέναντι από «Coffee Island», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25322333, 99824908.

Σταυρινίδου Ζώη, Πέτρου Τσίρου 50. Δρόμος «Debenhams Apollon», πλησίον εκκλησίας Πέτρου και Παύλου και έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Λεμεσός, τηλ. 25250984, 99762353.

Αβραάμ Χριστίνα, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111. 150μ. δυτικά από την φρουταρία «Λιμνιά», Λεμεσός, τηλ. 25521212, 99362307.

Άσπρος Ανδρέας, Θεσσαλονίκης 72Α. Δρόμος κινηματογράφου «Οθέλλος», πλησίον Λεωφ. Μακαρίου, Λεμεσός, τηλ. 25339066, 25331831.

Καλαϊτζίδη Ίρμα, Γεωργίου Α΄ 61, κατ. G. Παραλιακός δρόμος, απέναντι από το ξενοδοχείο «PARK BEACH» (Δασούδι), Γερμασόγεια, τηλ. 25312012, 25342612.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Συνεσίου Μαρία, Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5-6, «Μέγαρο Κυριάκος». Δίπλα από «Marks & Spencer», Λάρνακα, τηλ. 24638765, 24634887.

Σταύρου Μέλιος, Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8. Έναντι «Beauty Line», Λάρνακα, τηλ. 24628041, 24531731.

Παπαϊωάννου Γιώργος, Γρίβα Διγενή 22, Ορόκλινη, τηλ. 24645767, 24364090.

ΠΑΦΟΣ

Παπαδοπούλου Χριστιάνα, Ελλάδος 83. Έναντι υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Πάφος, τηλ. 26931339, 99513254.

Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πογιατζή Ειρήνη, Λεωφ. Πρωταρά 191, κατ. 2. Πλησίον υπεραγοράς «ΜΕΤΡΟ», Παραλίμνι, τηλ. 23250200.

Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον δημαρχείου, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.