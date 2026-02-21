ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κωνσταντινίδου Αγγελική, Κυριάκου Μάτση 37. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & Α΄ Δημοτικού Αγίου Δομετίου (γωνία), Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22261626.

Κολιού Άννα, Αγίας Παρασκευής 22Α. Δίπλα από νοσοκομείο «Απολλώνειο», Έγκωμη, τηλ. 22103884, 99383067.

Πετρίδης Μιχάλης, Αγίου Ιλαρίωνος 151ΑΒ. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», μετά τον κυκλικό κόμβο «BATA», Καϊμακλί, τηλ. 22524404.

Τσιελεπή Ελένη (Ελίνα), Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 124. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων STAR OIL, Ανθούπολη, Λακατάμια, τηλ. 22255588, 94068067.

Αγγελής Πέτρος, Λεωφ. Καντάρας 71. Συνοικισμός Κόκκινες, απέναντι από αρτοποιείο «COSMOS», Στρόβολος, τηλ. 22324205.

Μπαλανάσιος Άνη, Ανεξαρτησίας 1, Λύμπια, τηλ. 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Κονναρής Κωνσταντίνος, Νίκου Γεωργίου 66Α. Δρόμος προς ξενοδοχείο «Επισκοπιάνα», κάτω από το γυμναστήριο «L.A. Fitness», Επισκοπή, τηλ. 25586100, 96566901.

Χριστοφόρου Αλέξανδρος, Μαρίνου Γερολάνου 12. Βόρεια των φώτων τροχαίας του «FOUI», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25661101, 25561083.

Κλεάνθους Χρυστάλλα, 16ης Ιουνίου 1943, 16. Έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και πλησίον Κεντρικής Αστυνομίας, Λεμεσός, τηλ. 25748070, 25340534.

Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 19. Έναντι πρώην Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Νικολάου, Λεμεσός, τηλ. 25582626, 99815996.

Λεφτερίδη Μαρίνα, Χαράλαμπου Ευαγόρου 37. Δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν το κοιμητήριο, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25001895, 96550299.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Πανούσης Ανδρέας, Παπανικολή 5. Έναντι πρώην «Πισσαρίδης», Λάρνακα, τηλ. 24323084.

Θεοφάνους Δέσπω, Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1, «Παναγιώτειο Μέγαρο», κατ. 2. Έναντι «Costa Coffee», Λάρνακα, τηλ. 24622522, 24720083.

Μικάλλη Μερόπη, Αποστόλου Ανδρέα 37. Περιοχή «Κρασά», πρώην υπεραγορά «Κονή», Λάρνακα, τηλ. 24360647.

ΠΑΦΟΣ

Έλληνα Ειρήνη, Δανάης 31Β. Έναντι «Olympic Lagoon Resort» (πρώην «Amathus»), Κάτω Πάφος, τηλ. 26964837.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλλα, Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, κατ. 1. Απέναντι από ταβέρνα «Ρόπας», Παραλίμνι, τηλ. 23822007, 97922472.

Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.