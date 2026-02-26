ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αγγελή Ελένη, Ανθουπόλεως 60. Στον κυκλικό κόμβο για «Nicosia Mall», έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα τροχαίας αριστερά, Λακατάμια, τηλ. 22252324.

Ριζάκου Μαρία, Αρμενίας 5Α. Αρχή Λεωφ. Αρμενίας κοντά στα φώτα τροχαίας με Λεωφ. Λεμεσού, Στρόβολος, τηλ. 22333670, 96208285.

Κούτρουλος Θεοχάρης, 28ης Οκτωβρίου 42Α. Δρόμος παγωτών, Έγκωμη, τηλ. 22350091, 22721945.

Λύμπουρας Χαράλαμπος, Λεωφόρος Τσερίου 229, κατάστημα κάτω από την «Green Dot», Στρόβολος, τηλ. 22524919, 99278255.

Χριστοδουλίδης Χάρης, Ανδρέα Αβρααμίδη 49. Πλησίον νοσοκομείου «Αρεταίειο», Δασούπολη, Στρόβολος, τηλ. 22879747.

Μακρίδου Στέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 9Α. Απέναντι από το Σωματείο «ΟΧΙ», Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521071, 97612991.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Νικολάου Ράνια, Βασιλέως Παύλου 53. Νότια από φώτα τροχαίας «Προβίτα» και κτηρίου CYTA, Λεμεσός, τηλ. 25567567, 99814805.

Παύλου Ελένη, Νίκου Παττίχη 50. Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ. απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25338831, 99305036.

Πραστίτη Ελένη, Αγίας Φυλάξεως 154. Απέναντι από φρουταρία «Λιμνιά», Λεμεσός, τηλ. 25383120, 25735573.

Καλότυχου Έλση, Ανεξαρτησίας 30. Πλησίον παραλιακού δρόμου, Λεμεσός, τηλ. 25360160, 25384714.

Παναγή Χρίστος, Αριάδνης 7. Μεταξύ κινηματογράφου «Cineplex» και υπεραγοράς «Metro», Μουτταγιάκα, τηλ. 25320300, 97601061.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Νικολάου Κρίστια, Τάσου Μητσόπουλου (Πιαλέ Πασσιά) 15, «Sandy Beach A», κατ. 4. Πλησίον «Makou», Λάρνακα, τηλ. 24656554, 99710617.

Ορφανίδης Μισιέλ, Κωνσταντίνου Καλογερά 11. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά, Λάρνακα, τηλ. 24621360, 24531859.

Σεργίου Σάββας, Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη, τηλ. 24645343, 99977835.

ΠΑΦΟΣ

Ανδρέου Ραφαέλα, Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων, Μόρφου, «Diamond Complex», κατ. 15. Απέναντι από το ξενοδοχείο «Venus», Πάφος, τηλ. 26600006.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κιαγιάς Γιώργος, Σωτήρας 6Α. Πλησίον κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23827020, 23744353.

Λίλη Γ. Νίκος, Ελευθερίας 19, Δερύνεια, τηλ. 23828701, 23740380.