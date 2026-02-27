ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ρωτός Σάββας, Κυριάκου Μάτση 7. Από τα McDonald’s αριστερά, πλησίον Πανεπιστημίου Frederick, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22210810.

Καρακώστα Αναστασία, Μετοχίου 63. Κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, Λευκωσία, τηλ. 22774950, 99687016.

Σωφρονίου Ιωάννα, Εθνικής Φρουράς 3Α. Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, έναντι πρώην «Χίλτον», Λευκωσία, τηλ. 22377313.

Μίου Βέρα, Λεωφ. Στροβόλου 139Β. Δίπλα από το «NEW BABY CITY», Στρόβολος, τηλ. 22428666, 22320026.

Καγιά Κατερίνα, Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ. Δίπλα από Κέντρο Υγείας Λατσιών, δρόμος πρώην «Laiki Sporting Club», Λατσιά, τηλ. 22480888.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Στυλιανού Ιωάννα, Αγίου Συλά 48. Απέναντι από το Ταχυδρομείο, Ύψωνας, τηλ. 25560000.

Θρασυβούλου Άννα, Λεωφ. Πάφου 29Α. Πλησίον φώτων τροχαίας Ομονοίας, απέναντι από «Γύρος ο Σαλονικιός», Λεμεσός, τηλ. 25572303, 25578584.

Καρόζου Αργυρώ, Μαρίνα Λεμεσού, κατ. ΤΡΑΚΑΣΟΛ. Στην είσοδο της μαρίνας, Λεμεσός, τηλ. 25104044.

Δρουσιώτης Ονούφριος, Γλάδστωνος 131Β. Έναντι παλαιού οικήματος ΑΕΛ, Λεμεσός, τηλ. 25379777, 99348340.

Χριστοφόρου Νεοφύτα, Χριστάκη Κράνου 60. Από τον κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας προς κέντρο πόλης, 1ο φανάρι αριστερά, στα 50μ. αριστερά, Γερμασόγεια, τηλ. 25338700, 99613235.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αντωνίου Φλώρα, Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια, τηλ. 24322868, 97810079.

Λάμπη Μαρία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, «Ακάμια Centre», κατ. 9, Λάρνακα, τηλ. 24626447, 24361185.

Ζόππος Κωνσταντίνος, Λεωφ. Φανερωμένης 122. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24622810, 24651003.

ΠΑΦΟΣ

Δημητρίου Γιώργος, Κινύρα 30. Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (δίπλα από «Travel Express»), Πάφος, τηλ. 26942131, 26951370.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πιττάτζης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παραλίμνι, τηλ. 23822577, 23827058.

Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.