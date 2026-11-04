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Μπορεί ένα απλό και οικονομικό σνακ να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου;

Επιστήμονες στην Ολλανδία εξέτασαν την επίδραση της καθημερινής κατανάλωσης αράπικων φιστικιών στην εγκεφαλική κυκλοφορία του αίματος και στη μνήμη, καταγράφοντας ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ και δημοσιεύθηκε το 2025 στο επιστημονικό περιοδικό Clinical Nutrition.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η καθημερινή κατανάλωση 60 γραμμαρίων ανάλατων, ψημένων αράπικων φιστικιών με τη λεπτή φλούδα τους, για διάστημα 16 εβδομάδων, συνδέθηκε με βελτίωση της αιματικής ροής στον εγκέφαλο και της επίδοσης σε συγκεκριμένη δοκιμασία λεκτικής μνήμης.

Τι έδειξε η μελέτη

Στην έρευνα συμμετείχαν 31 υγιείς ενήλικες, ηλικίας 60 έως 75 ετών.

Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν δύο διαφορετικές περιόδους διατροφής, διάρκειας 16 εβδομάδων η καθεμία.

Στη μία κατανάλωναν καθημερινά 60 γραμμάρια αράπικων φιστικιών, ενώ στην άλλη δεν κατανάλωναν φιστίκια. Μεταξύ των δύο περιόδων μεσολαβούσε διάστημα οκτώ εβδομάδων.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μαγνητική τομογραφία για να αξιολογήσουν την αιματική ροή στον εγκέφαλο, ενώ πραγματοποίησαν και ειδικές εξετάσεις γνωστικής λειτουργίας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, σε σύγκριση με την περίοδο χωρίς φιστίκια, η καθημερινή κατανάλωσή τους συνδέθηκε με αύξηση της συνολικής εγκεφαλικής αιματικής ροής κατά 3,6%.

Παράλληλα, η αιματική ροή στη φαιά ουσία του εγκεφάλου αυξήθηκε κατά 4,5%.

Τι συνέβη με τη μνήμη

Εκτός από τις αλλαγές στην κυκλοφορία του αίματος, οι ερευνητές κατέγραψαν βελτίωση κατά 5,8% σε συγκεκριμένη δοκιμασία λεκτικής μνήμης, η οποία αξιολογούσε την ικανότητα ανάκλησης πληροφοριών έπειτα από χρονική καθυστέρηση.

Το εύρημα έχει ενδιαφέρον, καθώς η επαρκής αιμάτωση του εγκεφάλου είναι απαραίτητη για την παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στα νευρικά κύτταρα.

Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη βελτίωση σε όλες τις γνωστικές λειτουργίες που εξετάστηκαν.Ειδικότερα, δεν καταγράφηκαν σημαντικά οφέλη στην εκτελεστική λειτουργία και στην ψυχοκινητική ταχύτητα. Επομένως, τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι τα φιστίκια βελτιώνουν συνολικά τη μνήμη ή όλες τις νοητικές ικανότητες.

Γιατί επέλεξαν αράπικα φιστίκια

Τα αράπικα φιστίκια περιέχουν ακόρεστα λιπαρά, φυτικές πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και πολυφαινόλες, ουσίες που έχουν μελετηθεί για τη συμβολή τους στην αγγειακή υγεία.

Είναι επίσης πλούσια σε L-αργινίνη, ένα αμινοξύ που συμμετέχει στην παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, το οποίο βοηθά στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων.

Οι ερευνητές επέλεξαν φιστίκια με τη λεπτή φλούδα τους, καθώς αυτή περιέχει επιπλέον φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ενώσεις.

Οι ουσίες αυτές ενδέχεται να συνέβαλαν στα αποτελέσματα που καταγράφηκαν, χωρίς όμως η μελέτη να μπορεί να αποδώσει τα οφέλη σε ένα συγκεκριμένο συστατικό.

Οφέλη και στην αρτηριακή πίεση

Η ερευνητική ομάδα κατέγραψε επίσης μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά περίπου 5 mmHg και της πίεσης παλμού κατά 4 mmHg κατά την περίοδο κατανάλωσης φιστικιών, σε σύγκριση με την περίοδο ελέγχου.

Τα ευρήματα ενισχύουν την υπόθεση ότι η επίδραση των φιστικιών στην αγγειακή λειτουργία μπορεί να συνδέεται με τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην εγκεφαλική κυκλοφορία.

Πρόκειται, ωστόσο, για μικρή μελέτη, με περιορισμένη διάρκεια και συμμετέχοντες που δεν αντιμετώπιζαν διαγνωσμένη άνοια.

Δεν αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι η κατανάλωση φιστικιών προλαμβάνει τη νόσο Αλτσχάιμερ ή άλλες νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Χρειάζονται 60 γραμμάρια την ημέρα;

Η ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αντιστοιχεί περίπου σε δύο μερίδες φιστικιών και παρέχει περισσότερες από 300 θερμίδες.

Αυτό σημαίνει ότι η προσθήκη της στην καθημερινή διατροφή χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τη συνολική ενεργειακή πρόσληψη.

Επιπλέον, τα αράπικα φιστίκια δεν είναι κατάλληλα για άτομα με σχετική τροφική αλλεργία.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Peanut Institute Foundation, με τους ερευνητές να αναφέρουν ότι ο χρηματοδότης δεν συμμετείχε στον σχεδιασμό, την ανάλυση ή την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα αράπικα φιστίκια ενδέχεται να συμβάλλουν στη διατήρηση της αγγειακής υγείας του εγκεφάλου, ωστόσο απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες για να διαπιστωθεί εάν τα οφέλη επεκτείνονται και στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας με την πάροδο της ηλικίας.