(λαϊκής ανόρθωσης με σοσιαλδημοκρατικό χαρακτήρα)

Οργανώσαμε και ιδρύσαμε ένα σύγχρονο, καινοτομικό κόμμα με σοσιαλδημοκρατικό χαρακτήρα, για να πάρουμε την εξουσία και να τη δώσουμε πίσω στον λαό της Κύπρου. Ένα κόμμα όπου ο νόμος δεν θα υπηρετεί τους λίγους, αλλά θα είναι το δίκαιο του Αγρότη, το δίκαιο του Εργάτη, το δίκαιο του απλού ανθρώπου, του κόπου και του μόχθου. Νόμος να είναι η ευημερία και η ανάπτυξη του λαού μας.

Το Κόμμα το ιδρύσαμε γιατί μέσα από τα βιώματά μας κουραστήκαμε. Κουραστήκαμε από τους σύγχρονους Κοτζαμπάσηδες και Μαυρομιχάληδες πολιτικούς. Κουραστήκαμε από την ανισότητα, από τον συμβιβασμό της εργατικής-λαϊκής τάξης με την ελίτ-ολιγαρχία, από ένα σύστημα εξουσίας που αναπαράγεται και κληρονομείται.

Κάθε μέρα μας πλασάρουν πως ζούμε σε μια δίκαιη δημοκρατία ισότητας και ευημερίας, ενώ στην πραγματικότητα, μέσα από τα τεχνάσματα της αστικής δημοκρατίας και του καπιταλιστικού μορφώματος που βιώνουμε, μας κλέβουν τον κόπο και τον μόχθο μας.

Οι τράπεζες αποτελούν τον μεγαλύτερο βιασμό της ψυχής του ανθρώπου. Όχι γιατί ο λαός είναι ανεύθυνος, αλλά γιατί το ίδιο το σύστημα, με μισθούς πείνας, ανασφάλεια και συνεχή φόβο, τον εξαναγκάζει να δανείζεται για να επιβιώσει. Τον εξαναγκάζει να υποτάσσεται.

Μέσα από τη δανειοδότηση και την οικονομική ταπείνωση, οι λαϊκές μάζες καθηλώνονται σε μια μόνιμη ανάγκη εξόφλησης, χωρίς ανάσα, χωρίς προοπτική. Οι τράπεζες μετατράπηκαν σε σύγχρονους τοκογλύφους και σε παρακράτος που καθορίζει το μέλλον των παιδιών μας πριν καν γεννηθούν.

Τα παιδιά μας γεννιούνται χρεωμένα. Οι νέοι μας αδυνατούν να κάνουν οικογένεια. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν. Οι άνθρωποι του κόπου και του μόχθου δουλεύουν μια ζωή και στο τέλος λαμβάνουν μισθούς και συντάξεις πείνας.

Αυτό δεν είναι ατύχημα. Είναι πολιτική επιλογή.

Στη χώρα μας υπάρχει πλούτος, υπάρχει γνώση, υπάρχει εργασία. Υπάρχει ένα σοβαρό κοινωνικό δυναμικό στη Δημόσια Υπηρεσία και στην παραγωγή. Κι όμως, μια ολιγαρχία ελέγχει το κράτος, τις τράπεζες και τη Βουλή, κατευθύνοντας όλες τις μεγάλες αναπτύξεις και αφήνοντας τον λαό να κοπιάζει χωρίς δικαίωμα στην ευημερία.

Εμείς πιστεύουμε πως η δύναμη βρίσκεται στους ανθρώπους της εργασίας. Γι’ αυτό το Κόμμα μας στηρίζεται στα οργανωμένα μέλη του μέσα στους κλάδους δουλειάς. Εκεί όπου ο λαός παράγει, εκεί πρέπει να έχει φωνή, λόγο και εξουσία.

Μέσα από τη συλλογική οργάνωση, επιδιώκουμε τη δημιουργία συνεταιριστικών δομών, λαϊκών εταιρειών, όπου εργαζόμενοι και επιστήμονες θα χτίζουν μαζί την παραγωγή προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων.

Διεκδικούμε εργαλεία οικονομικής αλληλεγγύης και αυτονομίας, ώστε οι άνθρωποι του κόπου και του μόχθου να μπορούν να συναλλάσσονται και να στηρίζουν ο ένας τον άλλο, έξω από τη λογική της εκμετάλλευσης.

Οι πολιτικές για εμάς δεν είναι διαχείριση αριθμών. Είναι μαθηματική πράξη με κοινωνικό αποτέλεσμα.

Δεν ιδρυθήκαμε για να διαχειριστούμε την κοινωνική ανισότητα, αλλά να συγκρουστούμε με αυτή.

Κανένας συμβιβασμός με την ολιγαρχία και την κρατική γραφειοκρατία όταν διακυβεύεται η αξιοπρέπεια του λαού μας.

Η εργατική-λαϊκή τάξη δικαιούται όσα της ανήκουν: ίσες ευκαιρίες, ευημερία, ανάπτυξη, οικογένεια, πατρίδα, ελευθερία.

Η λαϊκή ανόρθωση δεν θα μας χαριστεί. Θα την κατακτήσουμε με ενότητα, οργάνωση και αγώνα.

Κανένας συμβιβασμός.

Μέχρι τη νίκη.

Βουλευτικές Εκλογές 2026

