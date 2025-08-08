Στη σύλληψη 23χρονης οδηγού για υπερβολική ταχύτητα προχώρησε η Αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 01:30, μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας, που διενεργούσαν τροχονομικό έλεγχο κοντά στην περιοχή της Κόσιης, ανέκοψαν όχημα το οποίο κινείτο με ταχύτητα 235 χιλιομέτρων την ώρα, σε ζώνη όπου το όριο ταχύτητας είναι 100 χλμ./ώρα.

Από την εξέταση των στοιχείων της οδηγού, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 23 ετών, η οποία συνελήφθη επί τόπου για το αυτόφωρο αδίκημα της οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα.

Η 23χρονη, υποβλήθηκε αρχικά σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης, με θετική ένδειξη, ενώ σε τελικό έλεγχο αλκοόλης, εντοπίστηκε και πάλι σε θετική ένδειξη με 39μg% αντί 22μg%, που είναι το επιτρεπόμενο από το νόμο όριο.

Η 23χρονη, τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου θα καταχωρηθεί υπόθεση εναντίον της, για τα τροχαία αδικήματα τα οποία φέρεται να διέπραξε.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου, διερευνά την υπόθεση.