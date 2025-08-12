Ιδιοκτήτρια περιπτέρου στην Πάφο κατάγγειλε χθες στην Αστυνομία ότι το προηγούμενο βράδυ διαρρήχθηκε το περίπτερο της και κλάπηκαν τσιγάρα αξίας τριών χιλιάδων ευρώ, καθώς επίσης το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Από τις έρευνες του ΤΑΕ Πάφου εξασφαλίσθηκε μαρτυρία εναντίον 25χρονου του οποίου ερευνήθηκε η κατοικία δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Κατά την έλευση των αστυνομικών στη σκηνή, ο 25χρονος επιχείρησε να διαφύγει από παράθυρο, ωστόσο ανακόπηκε και συνελήφθη από τα μέλη της δύναμης. Στην κατοχή του βρέθηκε μια τσάντα ώμου στην οποία υπήρχε μεγάλη ποσότητα τσιγάρων, που πιστεύεται ότι είναι μέρος των κλαπέντων από το περίπτερο, καθώς επίσης και μικρές ποσότητες μεθαμφεταμίνης και κάνναβης.

Στην έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, και στην οποία εντοπίστηκε και μια 39χρονη γυναίκα, βρέθηκαν ένα ποδήλατο, πέντε ηλεκτρονικά πατίνια, μια δενδροκοπτική μηχανή και άλλα εργαλεία.

Τόσο ο 25χρονος, όσο και η 39χρονη γυναίκα συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας και σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διατάγματα κράτησης επτά ημερών.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Πάφου και της ΥΚΑΝ συνεχίζονται.