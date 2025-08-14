Στη σύλληψη δύο προσώπων για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας καθώς επίσης και άλλων αδικημάτων, προχώρησαν χθες και σήμερα, μέλη της Αστυνομίας. Στην κατοχή του ενός, εντοπίστηκαν επίσης μαχαίρια, σιδηρογροθιά, ναρκωτικά ενώ οδηγούσε όχημα χωρίς να είναι κάτοχος άδειας οδηγού και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλισης.

Συγκεκριμένα χθες, μέλος του Υποσταθμού Λήδρας, εντόπισε 20χρονο στην παλιά Λευκωσία και σε έλεγχό του, εντόπισε στην κατοχή του δύο τραπεζικές κάρτες, ένα δελτίο ταυτότητας, διάφορες κάρτες οι οποίες ανήκαν όλες σε άλλα πρόσωπα, καθώς επίσης και ένα ρολόι και μία φορητή συσκευή φόρτισης, για τα οποία ο 20χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις και συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Στη δεύτερη περίπτωση, ψες 14/08/2025 γύρω στη 1:50π.μ, μέλη της Μ.Μ.Α.Δ., ανέκοψαν για έλεγχο όχημα στη Λεμεσό. Από έλεγχο των στοιχείων του 20χρονου οδηγού, διαπιστώθηκε ότι αυτός οδηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος άδειας οδηγού και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλισης. Από έρευνα που ακολούθησε στο όχημά του, εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια, μία σιδηρογροθιά, ποσότητα πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, καθώς και αριθμός κοσμημάτων ήτοι εννέα δακτυλίδια και έξι αλυσίδες λαιμού, για τα οποία ο 20χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις και συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας, επιθετικών οργάνων, ναρκωτικών ουσιών και μαχαιροφορίας. Αυτός, αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού, για σκοπούς άμεσης καταχώρησης υπόθεσης εναντίον του, για τα αδικήματα τα οποία φέρεται να διέπραξε.