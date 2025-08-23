Μέλη της Αστυνομίας, συγκεκριμένα μέλη του ΟΠΕ Αμμοχώστου, γύρω στις 8.00 το βράδυ χθες Παρασκευή, ανέκοψαν για έλεγχο, αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος, σε περιοχή στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σε έρευνα που ακολούθησε, στο όχημα εντοπίστηκαν 57 κούτες με τσιγάρα, ακόμη τρία κουτιά με τσιγάρα, και ποσότητα καπνού, συνολικού βάρους 2 κιλών και 640 γραμμαρίων, τα οποία δεν έφεραν τις απαραίτητες σημάνσεις και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα.

Ο 58χρονος συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας και οδηγήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Τελωνείων, όπου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων του εξέδωσαν ειδοποίηση πληρωμή χρηματικού προστίμου.

Ο 58χρονος αφέθηκε ελεύθερος λίγο πριν τις 10.00 το βράδυ της Παρασκευής.