Μέσα Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται οι έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών που εντοπίστηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα τον περασμένο Απρίλιο στη Λευκωσία, στο πλαίσιο έρευνας για άλλη υπόθεση.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η Νομική Υπηρεσία που παρακολουθεί στενά την υπόθεση και ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις, έχει στην ουσία δώσει χρονικό διάγραμμα παράδοσης του φακέλου της υπόθεσης για μελέτη περί τα μέσα του επόμενου μήνα. Οι ανακριτές έχουν μελετήσει τα χιλιάδες έγγραφα μεταξύ των οποίων και απόρρητα ή εμπιστευτικά και «άνοιξαν» τα usb και τα δισκάκια που παρέλαβαν, για να διαπιστωθεί το περιεχόμενό τους. Παράλληλα, συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων από πρόσωπα εντός και εκτός Κεντρικών Φυλακών, σε σχέση με τη σοβαρή αλλά και πολύκροτη αυτή υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, ότι έχει προκύψει από τις έρευνες και τις μαρτυρίες θα τεθεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα και της ομάδας νομικών που παρακολουθεί την υπόθεση, ώστε να τεθούν όλα στο τραπέζι και να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες. Θεωρείται δεδομένο ότι τα έγγραφα έπρεπε να βρίσκονται κλειδωμένα εντός των φυλακών, ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο σπίτι δεσμοφύλακα, είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Επίσης, δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι η κατοχή τους και μόνο από τον δεσμοφύλακα είναι παράνομη, ωστόσο, όλα θα κριθούν από το σύνολο της μαρτυρίας.

Όπως είχε αναφερθεί και στο Δικαστήριο κατά την παρουσίαση ορισμένων προσώπων ως υπόπτων σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση, δεν υπάρχει ξεκάθαρη μαρτυρία που να κατονομάζει άτομα που είτε έδωσαν τις οδηγίες είτε είχαν μετακινήσει τα έγγραφα. Υπάρχει, όμως, περιστατική μαρτυρία η οποία θα κριθεί στην ώρα της και εφόσον παρουσιαστεί όλο το υλικό ενώπιον των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση έχουν ανακριθεί ορισμένα πρόσωπα που τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής, ενώ σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, βρίσκεται η διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους (είναι αποσπασμένη στο υπουργείο Άμυνας), καθώς και δεσμοφύλακες.

Όπως μας αναφέρθηκε από την Αστυνομία, οι έρευνες βρίσκονται προς το τελικό τους στάδιο και απομένει η λήψη ορισμένων καταθέσεων από πρόσωπα που έχουν συντάξει επιστολές οι οποίες βρέθηκαν στην κατοχή του δεσμοφύλακα. Καταθέσεις έχουν δώσει πρώην υπουργός, πρώην Αρχηγός Αστυνομίας, αξιωματικοί των φυλακών, δεσμοφύλακες ακόμη και κρατούμενοι. Οι έρευνες είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Απρίλιο όταν είχε υποβληθεί καταγγελία για πώληση αντικειμένων από κατάδικο με την κατ’ ισχυρισμό ανοχή δεσμοφύλακα. Για την εξέταση των χιλιάδων εγγράφων και την ταξινόμησή τους, χρησιμοποιήθηκε ειδικό πρόγραμμα που είχε αγοραστεί για τις ανάγκες των ερευνών των υποθέσεων για την κατάρρευση της Οικονομίας, αξίας μερικών εκατομμυρίων.