Υπό κράτηση για περίοδο έξι ημερών τέθηκε ο 79χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την επίθεση εναντίον του ενοικιαστή του χθες βράδυ.

Όπως έγινε γνωστό, ο 57χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο πρόσωπο εντός της οικίας όπου διαμένει με τη συμβία του. Ο ύποπτος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση αιτήματος προσωποκράτησής του.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή και σύμφωνα με τη συμβία του 57χρονου, χθες, γύρω στις 21:00, ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους, άκουσαν επίμονα χτυπήματα στην πόρτα εισόδου. Ταυτόχρονα, διαπίστωσαν ότι τα κάγκελα της αυλής ήταν δεμένα με αλυσίδα και κλειδωμένα με μεταλλική κλειδαριά. Όταν ο σύζυγός της άνοιξε την πόρτα, άγνωστος άνδρας τον άρπαξε από τον λαιμό και τον έριξε στο έδαφος, στον χώρο του σαλονιού. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μαχαίρι που κρατούσε, τον τραυμάτισε στο πρόσωπο και τον γρονθοκόπησε τόσο στο πρόσωπο όσο και στην κοιλιακή χώρα, φωνάζοντάς του. «Θα σε σκοτώσω ρε ….. τζιαι μετά θα φύω». Τότε η σύζυγος του παραπονούμενου κάλεσε την Αστυνομία.

Να σημειωθεί ότι ο δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, την οποία οδηγούσε συνεργός του που τον ανέμενε έξω από την οικία. Ο οδηγός φορούσε μαύρα ρούχα και κράνος επίσης μαύρου χρώματος.

Σύμφωνα με τη συμβία του παραπονούμενου, η ίδια έδωσε περιγραφή του δράστη, ενώ ανέφερε ότι η οικία ανήκει στον 79χρονο, ο οποίος τη νοικιάζει τα τελευταία δύο χρόνια. Επισήμανε επίσης ότι τον Ιούλιο ο ύποπτος ζήτησε από το ζευγάρι να εγκαταλείψει την οικία, καθώς εκεί θα εγκαθίστατο η κόρη του. Η ίδια ζήτησε χρονικό περιθώριο 4-5 μηνών, κάτι που, όπως ανέφερε, είχε γίνει αποδεκτό από τον ύποπτο.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο, στις αρχές Αυγούστου ο ύποπτος διέκοψε την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, την περασμένη Παρασκευή, ενώ η συμβία του 57χρονου απουσίαζε από το σπίτι, δύο άγνωστοι μετέβησαν στην οικία, άρπαξαν τον σύζυγό της από τον λαιμό και ο ένας εξ αυτών –που ισχυρίστηκε ότι είναι ανιψιός του υπόπτου– τον απείλησε ότι, εάν δεν αποχωρήσουν μέχρι το τέλος του μήνα, θα τους σκοτώσουν. Και το περιστατικό αυτό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία.

Ο παραπονούμενος μετά την επίθεση του που δέχθηκε, έδωσε περιγραφή των δύο προσώπων που τον απείλησαν την Παρασκευή (29/8). Όσο αφορά την περιγραφή του δράστη που του επιτέθηκε όπως και του μαχαιριού, δεν ηταν σε θέση να αναφέρει οτιδήποτε.

Μετά τη σύλληψή του, ο 79χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση. Το Δικαστήριο διέταξε όπως τεθεί υπό κράτηση για περίοδο έξι ημερών, με τον δικηγόρο του υπόπτου να μην φέρει ένσταση στο αίτημα κράτησης του πελάτη του.

Εναντίον του υπόπτου διερευνώνται αδικήματα, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, τραυματισμού, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, μαχαιροφορίας, απειλής και παράνομης εισόδου.