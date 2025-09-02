Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, τραυματισμού, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης κ.ά, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν χθες βράδυ στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, άγνωστο πρόσωπο εισήλθε σε οικία, όπου διαμένει 57χρονος και του επιτέθηκε χτυπώντας τον με τα χέρια του, ενώ του προκάλεσε και τραύμα κάτω από το μάτι με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα ρινικών οστών και άλλων τραυμάτων και παρέμεινε για νοσηλεία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 79χρονου άνδρα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.