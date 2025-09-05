Ο 53χρονος ουκρανός ο οποίος φέρεται ως δράστης της δολοφονίας της 34χρονης Ειρήνης Παπακίτσα στη Χλώρακα, την 17η Αυγούστου, και ο οποίος έλαβε χθες εξιτήριο από το Ψυχιατρικό Ίδρυμα Αθαλάσσας, προσήχθη σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το οποίοπ εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών.

Ο 53χρονος επανασυνελήφθη από την Αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση μόλις απολύθηκε από το Ψυχιατρείο Αθαλάσσας. Θεωρείται δεδομένο ότι με την ολοκλήρωση των εξετάσεων το επόμενο οκταήμερη, ο αλλοδαπός σύντροφος του τραγικού θύματος θα παραπεμφθεί σε απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο.

Τον φερόμενο ως δράστη της στυγερής δολοφονίας της 34χρονης κατόχου ελληνικού διαβατηρίου, βαραίνουν κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης, γυναικοκτονίας και απόπειρας φόνου του ανήλικου παιδιού της γυναίκας.

Ο 14χρονος στο διάστημα που μεσολαβεί από την τραγωδία, διαμένει με συγγενικά του πρόσωπα.