Δύο πιθανές υποθέσεις εμπρησμών ερευνά η Αστυνομία σε Λεμεσό και Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο στον Άγιο Δομέτιο, η οποία κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το όχημα είναι ιδιοκτησία 57χρονης και εκ πρώτης όψεως φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Στην δεύτερη περίπτωση, 15 λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα έγινε αντιληπτή φωτιά σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του 37χρονου ιδιοκτήτη του σε περιοχή της Λεμεσού.

Η φωτιά κατασβέστηκε από περίοικο, ωστόσο το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.