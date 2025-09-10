Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο 22χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα από την ΥΚΑΝ Λάρνακας, αφού σε δύο σπίτια συγγενικών του προσώπων σε χωριό της επαρχίας εντοπίστηκαν κάνναβη και κοκαΐνη, καθώς και χρηματικό ποσό, που εκτιμάται πως προήλθε από την πώληση ναρκωτικών.

Όπως διαπιστώθηκε ο ύποπτος μετέτρεψε το σπίτι της γιαγιάς του, η οποία απεβίωσε πρόσφατα, σε αποθήκη ναρκωτικών, ενώ είχε εγκαταστήσει και κλειστό κύκλωμα με κάμερες, προκειμένου να παρακολουθεί τις κινήσεις έξω από αυτό.

Μέλη της ΥΚΑΝ Λάρνακας πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα συντονισμένη επιχείρηση στην οικία της γιαγιάς του υπόπτου, διαχειριστής της οποίας είναι ο ίδιος. Από την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 20 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη μεικτού βάρους 1.618 γραμμαρίων, μία συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 27 γραμμαρίων, μία ζυγαριά ακριβείας, ένας γεμιστήρας πυροβόλου όπλου με 30 φυσίγγια και δύο μεταλλικά κυλινδρικά αντικείμενα, που εκτιμάται ότι είναι πυροκροτητές.

Ακολούθως, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του ιδίου, διεξήχθη έρευνα και στην οικία στην οποία διαμένει, που βρίσκεται στο ίδιο χωριό, όπου εντοπίστηκε και παραλήφθηκε για εξετάσεις χρηματικό ποσό ύψους €10.020. Η ΥΚΑΝ Λάρνακας ξεψαχνίζει το παρελθόν του νεαρού και αναζητεί συνεργάτες του, αλλά και τους προμηθευτές των ναρκωτικών.