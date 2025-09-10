Στη σύλληψη 22χρονου για υπόθεσε ναρκωτικών στη επαρχία Λάρνακας, προχώρησε χθες η Αστυνομία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συντονισμένη επιχείρηση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.), μέλη της Υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα έρευνα σε οικία σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας.

Η έρευνα διεξήχθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο των συνεχών ενεργειών για την πάταξη της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Κατά την άφιξη των μελών της Υ.ΚΑ.Ν., παρών βρισκόταν 22χρονος, ο οποίος φαίνεται να είχε υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της οικίας, η οποία ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο.

Από την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

20 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1,618 γραμμαρίων

Μία συσκευασία με κοκαΐνη, μικτού βάρους 27 γραμμαρίων

Μία ζυγαριά ακριβείας

Ένας γεμιστήρας πυροβόλου όπλου με 30 αβολίδωτα φυσίγγια

Δύο μεταλλικά κυλινδρικά αντικείμενα, που εκτιμάται ότι είναι πυροκροτητές.

Ο 22χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ακολούθως, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του ιδίου, διεξήχθη έρευνα και στην οικία του, που βρίσκεται στο ίδιο χωριό, όπου εντοπίστηκε και παραλήφθηκε για εξετάσεις χρηματικό ποσό ύψους €10.020.

Την υπόθεση διερευνά η Υ.ΚΑ.Ν. (Κλιμάκιο Λάρνακας).