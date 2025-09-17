Στην Αστυνομία παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στην ορεινή Λεμεσό, που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα και κατέκαψε περίπου 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πόρισμα ετοιμάστηκε από τριμελή επιτροπή, στη βάση μαρτυριών, ευρημάτων και αυτοψίας, και παραλήφθηκε το απόγευμα της Τρίτης από το ΤΑΕ Λεμεσού.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής, το πόρισμα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας. Το υλικό θα ενταχθεί στον φάκελο της υπόθεσης που ετοιμάζει το ΤΑΕ Λεμεσού για προώθηση στη Νομική Υπηρεσία.

ΚΥΠΕ