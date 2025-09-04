Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ολοκλήρωσε το πόρισμά της για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στην oρεινή Λεμεσό και ετοιμάζει την τελική έκθεση που θα παραδοθεί στην Αστυνομία.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ανέφερε ότι η Επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση, αξιολογώντας μαρτυρίες, καταθέσεις και αυτοψία στο σημείο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πιθανόν, η φωτιά να τέθηκε κακόβουλα.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, στο πόρισμα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων αναφέρεται επίσης ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από τη χρήση, τοποθέτηση ή απόρριψη αποτσίγαρου. Ωστόσο, σημειώνεται ότι λόγω έλλειψης μαρτυριών αφήνεται ανοιχτό και το σενάριο κακόβουλης ενέργειας.

Ο κ. Κεττής υπέδειξε ότι το σημείο μηδέν είναι πολύ κοντά στον σκυβαλότοπο και αυτό αναφέρεται και στην έκθεση των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων.