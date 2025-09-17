Νέα επίθεση κατά ντελιβερά, διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, χθες γύρω στις 10:15 το βράδυ, ενώ 24χρονος διανομέας φαγητού, σταμάτησε σε συγκεκριμένο σημείο στην Λευκωσία, για να επιβεβαιώσει τη διεύθυνση την οποία θα παρέδιδε φαγητό, τον πλησίασαν έξι πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας, αφού πρόταξε μαχαίρι, του ζήτησε να του παραδώσει τα χρήματα που κρατούσε.

Ο 24χρονος, παρέδωσε στον πιο πάνω ύποπτο, το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, το οποίο αφού παρέλαβε, αποχώρησε από το μέρος μαζί με τα υπόλοιπα πρόσωπα.

Η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Λευκωσίας.