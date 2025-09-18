Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/9) κοντά στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού , στη Λεμεσό, όταν ομάδα αλλοδαπών συνεπλάκη μεταξύ της, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια, ενώ δεν έλειψαν οι πετροβολισμοί, με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν διερχόμενα οχήματα και πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο.

Η συμπλοκή σημειώθηκε σε δημόσια θέα, με αρκετούς πολίτες να παρακολουθούν το περιστατικό έντρομοι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία έσπευσαν στο σημείο για αποκατάσταση της τάξης και εντοπισμό των δραστών.